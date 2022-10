Tráiler de ‘Spirited’: Ryan Reynolds, Will Ferrell y el espíritu navideño en Apple TV +

Apple TV + acaba de lanzar el primer tráiler de Spirited, una película musical moderna que contará una nueva versión del clásico cuento de Charles Dickens. Para ello, el servicio de streaming se ha rodeado de la mejor forma posible; Ryan Reynolds, Will Ferrell y Octavia Spencer.

Reynolds interpreta el papel que siempre interpreta e protagonista de este estilo de relato, solo que su personaje, parece estar muy al tanto del cuento, realizando varias referencias a la historia de Dickens. Pero Spirited no sólo será una nueva versión de la historia, sino que se centrará además en la figura del fantasma, encarnado por Ferrell. El adelanto ofrece una buena visión de lo que parece que nos depara esta película navideña. Unas grades dosis de secuencias de canciones y bailes, una de ellas, con claqué y ropa de la época victoriana. Todavía no se ha revelado a quién interpreta Spencer, pero podría ser una compañera de trabajo o una jefa del personaje de Reynolds.

Hace un año, el actor de Deadpool anunció que quería tomarse un descanso de la actuación después de Spirited, para concentrarse en su familia. Sin embargo, el acelerón con Deadpool 3 y el regreso de Lobezno parece que su descanso está más bien lejos de producirse. Y es que Reynolds es uno de los actores más solicitados de la industria. En el futuro de seguro que regresará con una secuela de Free guy, y dos entregas más de la franquicia de Netflix Alerta roja, con Gal Gadot y Dwayne Johnson.

El especialista en comedia Will Ferrel está igualmente ocupado. Sobre todo, teniendo en cuenta que estará presente en la adaptación de Barbie, uno de los largometrajes más esperados de 2023 y que estará protagonizado por entre otros, Margot Robbie y Ryan Reynolds. Además tiene pendiente el rodaje de una comedia todavía sin título junto a Reese Witherspoon. El reparto de Spirited se completa con Aimee Carrero, Marlow Barkley, Jen Tullock, Sunita Mni. Anastasia Mouis y P.J. Byrne. Llegará a los cines el próximo 11 de noviembre de 2022. No será la única acometida que Apple TV + haga antes de terminar el año. Causeway de Jennifer Lawrence aterrizará en la plataforma el 4 de noviembre, mientras que Emancipation, el resurgir de Will Smith que se estrenará el 9 de diciembre.

Spirited es por tanto, uno de los pistoletazos de salida al aumento de contenido con el que Apple TV + quiere acercarse el nivel de sus principales competidores, para posicionarse firmemente en el mundo del streaming.