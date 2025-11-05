Tarantino clasifica las mejores películas de su carrera: «Es mi favorita»

Nos tiene acostumbrados a clasificar los largometrajes de los demás y a ser un prescriptor que puede recomendar tanto un gran clásico, como nadar a contracorriente de la crítica asegurando su entusiasmo con Joker: Folie à Deux. Pero ¿qué piensa el propio Quentin Tarantino de sus propias películas? El cineasta dos veces ganador del premio de la Academia está viviendo un impasse hasta tener claro cuál será la décima y última película que asumirá como director. Una idea que muchos cinéfilos han criticado, aunque el guionista y realizador lo argumenta como una defensa de su legado, impidiendo así la depauperación de su obra. Ahora mientras esperamos su siguiente obra, podemos aprovechar para hacer con él, una retrospectiva fílmica de su trabajo y conocer por fin, cómo entiende el recorrido autoral de su herencia cinematográfica. ¿Creerá que Pulp Fiction es la mejor? ¿qué opina de Malditos bastardos? ¿En qué lugar queda Jackie Brown?

La pregunta es en realidad bastante común dentro de los amantes del cine. Porque a pesar de tener un claro sello personal, Tarantino posee algunos títulos que comparten universo y otros que distan mucho de ser narraciones similares, más allá del despliegue visual común y el gusto por los diálogos ingeniosos y verborreicos. No obstante, la opinión de la prolífica mente creativa sobre su recorrido fílmico no dejará indiferente a nadie ya que, por mucho que la comunidad cinéfila pueda pensar en su gran mayoría que la filmografía de Tarantino tiene a Pulp Fiction como la reina de sus mejores películas, para el artista ese convencionalismo popular dista mucho de su análisis autorreferencial.

Tarantino clasifica sus mejores películas

Hace algunos meses, Tarantino dictó cuáles era las mejores películas de su filmografía en un podcast llamado The Church of Tarantino. El director comenzó apuntando tres filmes y finalmente, marcó su gran favorita:

“Malditos bastardos es la mejor que he hecho. Pero creo que Kill Bill es la película de Quentin definitiva, nadie más podría haberla hecho. Cada aspecto de la película está tan profundamente arraigado en mi imaginación, mi subconsciente, mis amores, mi pasión y mi obsesión, como si se tratara de tentáculos y tejidos sangrientos. Por eso creo que es Kill Bill es la película que nací para hacer, creo que Malditos bastardos es mi obra maestra, pero Érase una vez en Hollywood es mi favorita”.

Tras el monólogo inicial, el realizador remarcó que Los odiosos ocho estaba “justo detrás”. Sus fans y detractores pueden tener otra opinión. Sin embargo, el enfant terrible del cine norteamericano ha dictado sentencia.

