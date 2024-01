Susanna Griso y su experiencia más incómoda: «Le vi y se estaba masturbando»

Este lunes en Espejo Público, los tertulianos del programa de Antena3 se quedaron estupefactos ante la confesión de Susanna Griso sobre su experiencia más incómoda. “Le vi y se estaba masturbando”, relató la presentadora haciendo referencia a su encuentro con un exhibicionista mientras iba en un coche. “Cuando se dio cuenta de que le había visto, intenté coger la matrícula, pero se dio a la fuga y no me dio tiempo”. La anécdota se contó después de informar de la denuncia de una taxista que, mientras estaba realizando su trabajo, uno de sus clientes decidió masturbarse en el asiento trasero del vehículo. La conductora llevaba una cámara de seguridad en el vehículo pero el debate está en si eso no vulnera la intimidad de los clientes.

La seguridad es de las cuestiones que más preocupan dentro del gremio de taxistas y parece ser que, a pesar de las exigencias del sector, aún no gozan de todas las garantías. En las sección Más espejo del programa de la cadena principal de Atresmedia se debatió sobre este asunto y de los límites de la seguridad cuando se informó de una noticia de que una taxista de Barcelona había denunciado a un individuo que se había estado masturbando en el interior del vehículo durante el trayecto. Espejo Público emitió las imágenes de la mujer echando al hombre del taxi (al que habían pixelado la cara para proteger su intimidad), mientras le soltaba improperios, y a la vuelta, Susanna Griso se mostró tajante: «La pena es que lo tengamos que tapar su cara.Es que este tema me indigna». Fue aquí cuando la periodista quiso contar una experiencia personal que le había ocurrido cuando iba montada en un coche.

«Se dio a la fuga y no me dio tiempo a ver la matrícula»

«A mí me ocurrió algo parecido en Madrid, en el centro, en una rotonda. Comenzó narrando Susanna Griso para contextualizar su historia. “Vi a un tío al lado, haciendo exactamente lo mismo. Y, claro, qué pasa, que cuando yo intenté ponerme detrás para verle la matrícula, él se dio a la fuga y no me dio tiempo. Pero, de verdad, es que estamos indefensas las mujeres en estas situaciones”.

Los colaboradores que estaban ese día con Griso le preguntaron directamente si aquel hombre se estaba “masturbando” y ella dio más detalles de lo sucedido: “Él estaba en su coche a mi lado, yo estaba en ese momento en una rotonda en un semáforo parados los dos y le vi y le intenté ver la matrícula pero no lo conseguí. A mí me da rabia no poder hacer más”.

¿Seguridad o privacidad?

Pero desde el plató del programa matinal de Antena3 se abrió el debate de si era legal llevar dispositivos de vídeovigilancia dentro de los taxis ya que, aunque puedan proteger al conductor, también “vulneran la privacidad” de los pasajeros. Susanna Griso, tras contar su historia, tuvo muy clara su postura y que las taxistas deberían tener garantizada su seguridad en su puesto de trabajo y, por ello, tendría que ser legal el uso de este tipo de cámaras. La presentadora de Espejo Público también informó que desde el matinal habían tratado de ponerse en contacto con la taxista, pero ésta había declinado la entrevista y había asegurado que no haría declaraciones.