La polémica entrevista a Fran Rivera abre la caja de los truenos entre Telecinco y Antena3

La entrevista a Fran Rivera en ¡De viernes! es la nueva polémica del mundo de corazón pero hay un transfondo interesante. Sus declaraciones han abierto una interesante guerra entre Telecinco y Antena3, ya que desde Atresmedia se acusa a la competencia de pagar demasiado a los famosos para que cuenten cosas que no querían contar (algo que no es nada ilícito, por cierto). Además, el ataque del torero contra la periodista María Patiño (recién despedida de Mediaset) demuestra cómo Telecinco está desaprovechado sus propios conflictos.

Hace años, esta polémica hubiese creado una trama muy rentable entre todos los programas de la cadena. Las audiencias, sin embargo, dicen que el público quiere este tipo de contenidos en la cadena principal de Mediaset España, a pesar de que la empresa lleva meses queriendo darle un giro editorial a sus contenidos.

Después del éxito y la repercusión que tuvo la entrevista a Ángel Cristo Jr. criticando, por primera vez, a su madre, Bárbara Rey, ¡De viernes!, el recién llegado programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, sigue apostando por testimonios polémicos. Ahora le ha tocado el turno a Fran Rivera, hijo de Carmina Ordóñez y Francisco Rivera , Paquirri. Fran Rivera ha vendido su vida desde hace mucho tiempo, ¿qué podía contar ahora que fuese interesante?

Pues la relación con su ex mujer, Eugenia Martinez de Irujo, además de contar detalles de su enemistad con Isabel Pantoja. El diestro ha aparecido dos veces en el programa. La primera fue con una entrevista grabada que se centró principalmente a critica a la madre de su primera hija y al ataque a la viuda de su padre. La segunda fue el 22 de diciembre cuando Rivera apareció en plató para responder a las críticas recibidas y desvelar, por ejemplo, que María Patiño le había intentado seducir hace años.

Una nueva guerra entre cadenas se ha abierto

Paolo Vasile, el que fuera Consejero Delegado único de Mediaset España durante décadas, lo tenía muy claro: él quería crear en Mediaset un ecosistema propio en el que los programas se retroalimentaran unos a otros. Antes, cuando los espacios de Telecinco dedicados al corazón competían con los de Antena 3, se lanzaban ataques entre ellos (Deluxe contra DEC, por ejemplo) pero desde que Atresmedia (en 2011) decidió cambiar de rumbo y alejarse de ese tipo de contenidos, todo lo relacionado con la prensa rosa estaba en Mediaset.

Esto creó un micro universo en el que los programas de la misma casa eran rivales y compañeros a la vez. Por ejemplo: si en Sálvame alguien atacaba a un colaborador de El programa de Ana Rosa, el público esperaba a ver la respuesta al día siguiente por la mañana y después regresaba a la tarde para ver como se volvía a responder. Así todo quedaba en casa.

Con la salida de Paolo Vasile en 2023 y la desaparición de La Fábrica de la tele y todos sus programas (Sálvame o Deluxe) unido a una crisis de audiencia histórica, la nueva cúpula de Mediaset España quiso darle un vuelco a sus contenidos y apostar menos por la polémica y el corazón y más por la programación familiar. Esto provocó, sin embargo, que ciertos espacios de Antena3 se salvamizasen. Es el caso, por ejemplo, de la parte de Espejo público dedicada a la presa amarilla, que tiene a algunos colaboradores y al mismo director de Sálvame.

Con el estreno de ¡De viernes! se ha regresado a una nueva guerra entre cadenas. Cuando se entrevistó a Ángel Cristo Jr, en Espejo público, Susanna Griso y su equipo se quejaron de lo mucho que habían pagado (se dio la cifra de 100.000 euros) al hijo de Bárbara Rey, como si el dinero restase credibilidad al entrevistado. Con Fran Rivera ha pasado lo mismo. En Espejo público, Sofía Cristo dijo que no se cree los testimonios que ofrece ¡De Viernes! puesto que paga excesivamente bien a sus invitados y que al diestro, concretamente, le habían recompensado con 150.000 euros por hablar.

Fran Rivera contra María Patiño

El viernes 22 de diciembre, en su entrevista en directo, Fran Rivera quiso responder a María Patiño, quien, días antes, había asegurado que el torero pidió la “guarda y custodia” de su hija alegando, entre otras cosas, que su exmujer Eugenia Martínez de Irujo era “una mujer psicológicamente inestable en ese momento”. Rivera, en plató, fue contundente al decir: «Lo que dice es completamente falso. Quien lo dice no tiene ninguna credibilidad. Me dejaba notitas en el limpiaparabrisas: ‘Soy Patiño, quiero quedar contigo’. Y me dejaba su número de teléfono”.

Él no aclaró si en esas “notitas” se proponía un acercamiento profesional (entre un periodista y sus fuentes) o eran puro coqueteo. “Partiendo de esa base, esta mujer es poco creíble”. ¿Por qué no? ¿ Qué tiene que ver esas notas (en el caso de que sean ciertas) con la profesionalidad de alguien?

El comentario de Fran ha dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, la expresentadora de Sálvame, Carlota Corredera, defedió a Patiño en redes sociales al grito de : “stop señoros”. Además, este ataque, el del torero, coincidió con la despedida de Patiño del programa Socialité y de Mediaset en general. No sabemos si estos hechos están relacionados entre sí, lo que sí es seguro es que, las palabras del diestro hubiesen sido mucho más rentables para Telecinco si Sálvame siguiera en emisión. Allí, Patiño hubiera contraatacado y las audiencias habrían sido considerables.