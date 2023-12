‘De Viernes’: ¿Cuánto dinero ha cobrado Ángel Cristo Jr. por su entrevista en el programa?

Ángel Cristo Jr. era hasta hace solo siete días el hijo más desconocido de Bárbara Rey, habiendo dejado a Sofía el protagonismo ante las cámaras. Durante años ha preferido estar alejado de los medios, pero esto ha cambiado tras una entrevista bomba en De viernes por la que habría ganado un auténtico dineral.

La primera entrega se emitió el pasado viernes 24 de noviembre, siendo una auténtica sorpresa para todos porque apenas había ofrecido pequeñas apariciones en televisión y en revistas, pero siempre a favor de su hermana y su madre. Esta vez las declaraciones son muy distintas y está desvelando muchos de los secretos de su madre.

Ha sido Lydia Lozano la que ha hablado claro sobre esta entrevista y ha dado datos sorprendentes que no se conocen. Muchos han sido los rumores en los últimos días acerca de que Ángel pudiera estar haciendo un montaje o que esto solo lo hiciese por necesidades económicas puntuales.

No es ningún secreto que muchos programas del corazón pagan a sus invitados por acudir a plató para hablar de su vida, pero generalmente esta cantidades nunca salen a la luz. Viernes Deluxe no tenía reparos en hablar sobre este tema, aunque pocas veces ha desvelado el precio a pagar.

Lydia no se ha mordido la lengua en su paso por el podcast Drama Queen, presentado por Pilar Vidal, ex compañera de Sálvame. Allí deja claro que Ángel Cristo Jr. ha roto su familia solo por dinero «porque hace dos o tres semanas estaba con su madre en Marbella, con su hija, con Sofía».

Pese a que para muchos espectadores esta aparición es una sorpresa, para ella era algo esperado. «Cuando yo estaba en Sálvame me podría haber sentado y haber dicho lo que me decía por teléfono, y a lo mejor no hubiera cobra los 120.000 pavos que ha cobrado», ha dicho.

🔴 @LydiaLozanoOf confirma en el ‘Drama queen’ de @PilarVidal2014 el secreto a voces de los últimos días en los pasillos: Ángel Cristo ha cobrado 120.000€ por su entrevista en #Deviernes. 😳😱 ¡Ya en la web de ABC! pic.twitter.com/Wx4XQvVJfi — Algo pasa TV (@Algopasatv) November 30, 2023

Según la periodista, estos deseos vienen de lejos, pero ella siempre consiguió frenarle antes de que perjudicase a su madre. Pero la protagonista de Sálvese quien pueda ha dejado caer algunos datos sobre su vida actual, señalando a que podría estar animado a esta aparición por su novia actual. «Es el típico caso de por dinero baila el perro», ha sentenciado Lydia.