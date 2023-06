Pelea en ‘Sálvame’: Carlota Corredera destapa a los ‘traidores’

¿Por qué todo el mundo está hablando de Carlota Corredera? La presentadora lleva un tiempo apartada de la pequeña pantalla y ha probado suerte en otros sectores. El periodista Diego Arrabal aseguró que Carlota abrirá su propio canal de YouTube, donde retomará su faceta de entrevistadora. Lo cierto es que experiencia no le falta. En Telecinco ha hecho de todo y ha tenido tiempo de conocer a famosos muy interesantes. ¿Llegará un momento en el que se canse y saque a la luz los secretos que descubrió en su momento? Mientras tanto ha hablado de los colaboradores de ‘Sálvame’.

Las palabras de Carlota Corredera dan a entender que efectivamente ha perdido la relación con algunos compañeros. El problema es que no está sorprendida porque siempre ha sabido qué papel ocupaba cada tertuliano en su vida. Por ejemplo, con Kiko Hernández tiene una relación estupenda que cruza la pequeña pantalla, pero con otros no tiene nada que ver. Recordemos que algunos colaboradores, entre los que se encuentran Antonio David Flores, ahora le critican duramente.

Carlota Corredera habla de los traidores

Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que siempre ha tenido mucho ojo, por eso no está desilusionada ni decepcionada con nadie. “No me he llevado sorpresas de personas que me importen. Si la gente que para ti es fundamental desaparece, sí que tus cimientos se caen, pero eso no me ha pasado”, ha explicado recientemente. Ha dado a entender que ciertas personas sí le han dado de lado, aunque en este grupo no se encuentra nadie de sus intocables. Los colaboradores que en su momento le robaron el corazón no le han fallado.

Carlota lo tiene claro. Ya no forma parte del programa, pero sigue teniendo grandes amigos dentro, entre los que se encuentran los directores. “Cuando estaba en el programa sabía perfectamente con quienes podía contar y con quienes no. Tengo dentro de ‘Sálvame’ a gente que considero mi familia”. No solamente hablamos de los tertulianos. Corredera tenía y sigue teniendo una relación estupenda con Jorge Javier Vázquez. En su momento les intentaron enfrentar, pero ellos siempre se han mantenido al margen de los rumores.

La intuición de Carlota

Ya no hay dudas. Carlota Corredera no mantiene contacto con todos los colaboradores de ‘Sálvame’, pero ninguno de sus amigos le han dado la espalda. Siempre ha sabido en quién confiar, por eso ahora no se ha llevado ningún disgusto. Los que le han dejado de hablar nunca fueron sus amigos, solo sus compañeros. “Llega un punto en que el olfato se te agudiza y a la gente la ves venir, sabes quién te quiere de corazón y quien es solo un compañero”.

Tiene una nueva vida

Telecinco y la productora La Fábrica de la Tele siguió apostando por Carlota. Diseñaron un formato solo para ella que se llamaba ¿Quién es mi padre? La audiencia no le acompañó y lo retiraron. Después de esto presentó un programa especial de ‘Sálvame’ que se basaba en dar segundas oportunidades. Después de esto no se ha vuelto saber nada, quizá por eso se haya lanzado a YouTube.