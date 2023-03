Carlota Corredera ya se busca la vida fuera de la televisión: este es su último proyecto

Buenas noticias para Carlota Corredera. La presentadora se marchó de ‘Sálvame’ y sabía que tenía por delante un futuro incierto, pero aseguró que necesitaba apartarse de sus antiguos compañeros. Sigue teniendo una relación excelente con ellos, el problema no es ese. El problema es que después de presentar el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ recibió críticas muy feroces. Luchó hasta el final, pero cuando pasó la tormenta decidió que había llegado su momento.

Carlota Corredera anunció que iba a empezar una nueva etapa, también de la mano de La Fábrica de la Tele, productora de ‘Sálvame’. Sus responsables aseguraron que iba a dirigir y a presentar un programa completamente revolucionario. Sucedió tal y como anunciaron, pero no funcionó. ‘¿Quién es mi padre?’, el nuevo programa de la gallega, apenas duró en antena porque no enganchó al público. Se dio de bruces con una realidad que no esperaba. Sin embargo, recientemente ha recibido la mejor noticia: le han ofrecido un trabajo que le llena de ilusión.

Carlota Corredera, de presentadora a colaboradora

Carlota es una amante de los medios de comunicación. Está preparada para ocupar cualquier puesto. Ha sido redactora, directora, colaboradora y presentadora. Ahora será tertuliana del podcast ‘Menudo Cuadro’ y compartirá espacio con el famoso Maestro Joao. Ha desarrollado toda su trayectoria en la televisión, así que está nerviosa porque va a incorporarse a un formato que es novedoso para ella, pero lo hará con mucha ilusión. Ha asegurado que está deseando aprender de sus nuevos compañeros.

‘Meudo Cuadro’ está presentado por David Insua y David Andujar. Ambos tienen una relación estupenda con la presentadora. Le van a enseñar todo lo que saben. Carlota está deseando empezar. Este proyecto le aleja de Telecinco, pero siempre ha dejado claro que guarda un recuerdo fantástico de la cadena. Es más, supuestamente sigue vinculada a Mediaset y en cualquier momento podría participar en un nuevo programa. Pero esto es lo que cuentan en La Fábrica de la Tele, no hay ningún anuncio oficial.

La presentadora sigue defendiendo a ‘Sálvame’

Carlota Corredera ha hablado en varias entrevistas de su pasado en ‘Sálvame’ y siempre ha dejado claro que no tiene nada malo que decir del programa. Recientemente ha hablado de lo que pasa detrás de las cámaras. Asegura que no hay ningún pacto. Todo es verdad. “Hasta donde yo he estado sí. Todo es verdad. Hay cosas que también te puedes esperar porque sabes que un colaborador tiene cierta información sobre otro, pero nunca hay un pacto de si se va a sacar ese tema”, asegura. Ahora tiene que aplicar estos conocimientos al programa presentado por David Insua y David Andujar.

Carlota cuenta la verdad

La presentadora ha dejado muy claro que sigue teniendo relación con sus amigos de ‘Sálvame’. De hecho siempre ha dejado la puerta abierta a volver a trabajar con alguno de ellos. Tiene una relación especial con Jorge Javier Vázquez. “En ‘Sálvame’ he dirigido monstruitos, pero la persona con la que más he congeniado ha sido Jorge Javier Vázquez”, empieza diciendo. Dirigir a Jorge es un lujo. Me hacía pis encima cada vez que le tenía que dirigir”.