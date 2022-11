El último varapalo de Carlota Corredera y su inmediata consecuencia

Cuando apenas ha pasado un mes de su vuelta a la televisión de la mano de ¿Quién es mi padre?, Carlota Corredera ha sufrido un varapalo laboral que probablemente no había llegado a imaginar. Y es que, teniendo en cuenta los bajos números de audiencias que ha hecho el formato, especialmente en su última emisión, la cúpula de Telecinco ha tomado una drástica decisión con la que la presentadora pasa a estar en un segundo plano mediático.

Teniendo en cuenta que la cadena de Fuencarral ha sido y es una de las más conocidas del panorama nacional, sus dirigentes no han querido dejar que la popularidad de los programas de los sábados decaiga hasta el punto de conseguir tan solo un 6,8% de share, razón por la que han optado por retirar del prime time el espacio dirigido por la gallega para programar la película Si yo fuera rico. No obstante, cabe destacar que ¿Quién es mi padre? no saldrá de manera definitiva de la parrilla de Telecinco, sino que pasará a ser emitido en el también conocido como horario late night, es decir, justo después de que salga a la luz la comedia protagonizada por Álex García, Alexandra Jiménez y Adrián Lastra, entre otros, que ya durante el año pasado alcanzó unas cifras estratosféricas que ahora la cadena espera que vuelvan a repetirse.

Así lo ha contado FórmulaTV, dejando entrever que a Carlota Corredera no le quedará más remedio que asumir su derrota dada la tendencia a hacer audiencias decadentes a medida que se iban emitiendo más programas a su cargo. Lo cierto es que el programa nunca ha terminado de tener una buena acogida, ya que, en sus dos primeras entregas con Julio Iglesias y el Rey Juan Carlos como grandes protagonistas, tan solo hizo un 12,2% y 14,1% de share respectivamente, mientras que en la tercera y la cuarta sufrió un batacazo total con un 10,5% y un 6,8% que han hecho que Telecinco tome medidas al respecto, como ya han hecho con otros espacios como Sálvame diario, el cual durante esta misma tarde ha reducido su duración hasta en dos horas para emitir un doble capítulo de Café con aroma de mujer, la nueva apuesta de la cadena que los espectadores podrán ver todos los días en horario de 19:00 a 20:00 horas. Por otro lado, también sonaron rumores que giraban en torno a una posible cancelación definitiva del Deluxe, algo que la productora ha negado tajantemente augurando aún más vida al programa de las noches de los viernes.

Sea como fuere, lo cierto es que esto es un golpe de realidad para Carlota, que durante el pasado mes de marzo abandonaba Sálvame para así coger energía y aire y volver con más fuerza que nunca a un formato que ha terminado siendo un tanto decepcionante para los espectadores de Telecinco, o eso al menos demuestran los datos que recopila semana tras semana.