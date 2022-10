Anabel Pantoja se sienta en el ‘Deluxe’: todos los frentes abiertos a los que plantará cara

Cuando han pasado poco más de doce meses desde que Anabel Pantoja se diera el “sí, quiero” con Omar Sánchez, a día de hoy podría decirse que la vida de la influencer ha dado un giro de 180 grados en su vida. Por este motivo, y con el único objetivo de poner fin a toda la polémica generada en torno a ella, la sobrina de Isabel Pantoja se ha propuesto sentarse este mismo viernes en el plató de Viernes Deluxe.

Con una actitud visiblemente enfadada, el programa de las tardes de Telecinco mostraba a una colaboradora como nunca antes. Algo que no gustaba en absoluto a los colaboradores, que escuchaban cómo Anabel reunía fuerzas para responder a todas las preguntas: “Ha pasado bastante tiempo desde que no estoy en la tele, cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar”, pronunciaba. Pero, ¿qué sería lo que ha hecho que la prima de Kiko Rivera esté tan sumamente molesta con el elenco de la cadena de Fuencarral?

Todo empezaba cuando, una gran parte de los que fueron sus compañeros, criticaron duramente su decisión al poner tierra de por medio con el ahora concursante de Pesadilla en el paraíso, sobre todo teniendo en cuenta que la prima de Isa Pantoja ya sabía que no estaba totalmente enamorada del que iba a convertirse en su esposo. De esta manera, y habiendo dado portazo a su relación, Anabel optaba por ponerse a prueba en Supervivientes al viajar a Honduras, donde conocería a Yulen Pereira para posteriormente iniciar una relación que parece ir viento en popa. Algo que tampoco fue muy bien visto por algunos rostros conocidos, llegando a cuestionar a la sevillana por su repentino portazo al canario.

Por otro lado, y después de haber pasado un verano de lo más viajero pasando por algunos emblemáticos enclaves como Luxor, en Egipto; o Nueva York, a Anabel Pantoja le esperaba una cruda realidad en su vuelta a España. Y es que, Rafa Mora aguardaba su llegada en el aeropuerto de Madrid para preguntarle sobre su padre, que sigue bastante delicado en lo que a salud se refiere. Algo que no gustaba en absoluto a la colaboradora, que unos minutos más tarde hacía uso de sus redes sociales para manifestar la presión que siente al ser cuestionada por personas que incluso han trabajado con ella durante una gran parte de su vida: “Lo que acabo de vivir hace nada al aeropuerto, al llegar, me parece algo fuera de todo. Innecesario. Yo sé que vine de este programa y sé lo que es trabajar ahí (…) Por supuesto que la puesta en escena es maravillosa, e incluso puede llegar a ser divertida, pero no sé, durante 20 minutos que te esté persiguiendo una persona, la cual no te habla, pero bueno es un compañero”, comenzaba diciendo, dejando entrever que su etapa en Sálvame ha sido muy dura, aunque quizá esta misma noche tenga que volver a revivirla bajo la atenta mirada de la audiencia.