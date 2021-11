El legendario compositor de Broadway, Stephen Sondheim falleció la madrugada del viernes pasado, tan sólo algunos días después de que Netflix estrenase Tick Tick…Boom, el musical de Andrew Garfield en el que el compositor aparece interpretado por bradley Whitford. L película dirigida por Lin-Manuel Miranda homenajea la figura de otro gran músico, Jonathan Larson. Este, falleció a los 35 años antes de poder ver su obra Trent estrenada. Sin embargo, la historia se ubica un lustro antes, cuando Larson intentaba, trabajando a la vez de camarero, conseguir financiación para Superbia. Sondheim aparece brevemente representado en el film, pero sus dos intervenciones son clave para motivar al protagonista. Sin embargo, antes de su estreno, Sondheim corrigió una escena del director, porque según él, jamás había dicho eso en la realidad.

(SPOILERS: a continuación vamos a describir aspectos íntegros de la cinta)

En Tick Tick…Boom cuando Larson presenta por primera vez Superbia en una audiencia con compañeros y productores, se sorprende al ver aparecer al legendario productor Stephen Sondheim. El autor es una leyenda responsable de musicales de la talla de West Side Story, Sweeney Todd: El barbero diabólico y Into the Woods. La prueba de Superbia fue bien, todos creen que el joven tiene mucho talento y un gran futuro en la industria, pero desgraciadamente, su obra es muy difícil de vender en el mercado norteamericano y muy cara de producir en el extranjero, por lo que el derrotado compositor debe comenzar a escribir su siguiente trabajo. Sin embargo, Larson recibe una llamada y en su buzón de voz del propio Sondeim, alentando su carrera. Un audio producido por él mismo y no por el actor con el que aparece reflejado en pantalla.

En The New Yorker, Miranda ha contado que, cuando proyecto la película para él, el compositor le escribió un correo diciendo lo siguiente: “Una cosa: el último mensaje de correo de voz para Jon, suena un poco cliché. ‘Tengo la sensación de que tendrás un futuro muy brillante’. Yo nunca diría eso. ¿Puedo volver a escribir lo que dice Sondheim en el correo de voz? Lo grabaré si no puedes recuperar al actor”.

El director señaló que no podía rechazar una reescritura del mismísimo Sondheim, así que en la susodicha escena, el compositor termina diciéndoles al personaje de Garfield que es “un trabajo de primer nivel y tiene futuro, y tú también. Te llamaré más tarde con algunas ideas, si te parece bien. Mientras tanto, siéntete orgulloso”.