Sorpresa para los fans de ‘The Expanse’: la noticia de Prime Video que te va a gustar

A pesar de haber pasado tres años desde su último capítulo, los fans de la ciencia ficción todavía siguen esperando una nueva temporada de The Expanse. La valorada serie basada en las novelas de James S. A. Corey tuvo seis temporadas con el beneplácito de una crítica que la consagró como una de las mejores narrativas del género en la historia reciente de la pequeña pantalla. Desgraciadamente, el paso del tiempo ha terminado mermando esas ansias y deseos de continuar viendo las aventuras espaciales del detective Josephus Miller. Así que asumiendo la despedida, sólo queda ser pacientes y ver cómo Prime Video comienza a plasmar el último trabajo literario de Corey: The Captive’s War.

Publicada originalmente en agosto de 2024, The Captive’s War representará una trilogía de libros de la que ya se ha publicado la primera novela, The Mercy of Gods. La representación en el streaming de esta nueva acometida de la literatura espacial será todavía más ambiciosa que The Expanse, aunque por suerte The Captive’s War volverá a contar con la implicación de los autores originales en el terreno del libreto, además de suponer el regreso del showrunner Naren Shankar, responsable de la anterior adaptación de Corey. Debemos señalar no obstante, que James S. A. Corey es el seudónimo utilizado por dos escritores; Daniel Abraham, Ty Franck. La construcción de este alias nace del nombre y el apellido de los segundos nombres de ambos creadores, mientras que las siglas S.A responden a las iniciales de la hija de Abraham. Juntos han escrito más de nueve novelas y ocho relatos cortos, aparte de haber escrito una pequeña trama en el mundo de Star Wars titulada Honor Among Thieves. El despertar de Leviatán, la primera novela del cosmos de The Expanse, estuvo nominada al Premio Hugo a la mejor novela, mientras que la ejecución visual de la serie terminó siendo nominada en casi incontables ocasiones a los Saturn Awards, ganando por otra parte tres premios Hugo a la mejor presentación dramática (formato corto).

¿De qué trata ‘The Captive’s War’?

La sinopsis oficial de The Captive’s War nos presenta a Los Carryx, una especie que lleva siglos conquistando y esclavizando a especies en toda la galaxia, pero a que de repente deben afrontar a un enemigo mortal, encontrando en los humanos de Anjiin una posible clave para su supervivencia.

Es entonces cuando las naves invasoras de Los Carryx descienden al planeta de dicha población, llevándose a los mejores y más brillantes personalidades de dicha sociedad para que sirvan a la fuerza, a su causa. Entre ellos se encuentra el protagonista, Dafyd Alkhor, el asistente de un científico brillante y su equipo de investigación. Para sobrevivir, deberán aprender a comprender- y a manipular- a los Carryx. La crítica literaria volvió a alabar el trabajo de los escritores y ahora, con la confirmación de su futura versión en Amazon Prime Video, los fanáticos están expectantes de lo que puede ser un nuevo hito en el terreno de las series.

El reto de The Captive’s War respecto a The Expanse, será el de cómo plasmar una producción que precisará de un presupuesto tan generoso, mostrando alienígenas y la exposición a varios planetas y tecnología avanzada. Esa representación podría ser espectacular, pero si no se da detrás de un gran desarrollo artístico y un buen diseño de producción, todo podría terminar en un aspecto final un tanto cutre. Todavía en fase de preproducción, se desconoce cuándo llegará la primera temporada a la plataforma, pero lo más normal es que no podamos verla como mínimo hasta finales de 2026. ¿Conseguirá tener el éxito de su antecesora?

¿De qué trata ‘The Expanse’?

La sinopsis oficial de The Expanse es la siguiente: «En un futuro lejano en el que los humanos han colonizado el Sistema Solar, el detective de la policía Josephus Miller recibe el encargo de encontrar a una joven desaparecida. Para ello contará con la ayuda del oficial de un carguero y su tripulación, pero pronto se dan cuenta que el caso está relacionado con una conspiración que amenaza la paz en el Sistema y la supervivencia de la humanidad».

La serie está protagonizada por Steven Strait, Thomas Jane y Shohreh Aghdashloo. Wes Chatham, Athena Karkanis, Dominique Tipper, Cas Anvar, Drew Carrymore y Chad Coleman y Kevin Hanchard. Todas las temporadas están disponibles en Prime Video, sirviendo de esta forma una oportunidad única para adentrarse en este magnífico universo televisivo por primera vez o también, para revisitar dicha ficción a la espera de la llegada de The Captive’s War.