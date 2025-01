Ridley Scott cree que su última gran película de ciencia ficción en realidad «es una comedia»

A sus 87 años, a Ridley Scott parece importarle bien poco las opiniones de la prensa o del público sobre su trabajo. Con una carrera que abarca más de medio siglo, poca gente puede echarle en cara al británico no saber lo que hace con una cámara. Por mucho que su director de fotografía, John Mathieson, le haya acusado recientemente de haberse convertido en un cineasta «vago» e «impaciente». No obstante y a pesar de su edad, el realizador sigue teniendo una agenda repleta de proyectos y actualmente, se encuentra todavía promocionando Gladiator II para la inminente llegada de los Premios Oscar 2025. Una gala a la que no acude con fuerza desde el estreno en 2015 de una de sus últimas obras maestras de la ciencia ficción. Aunque ahora, Scott nos ha sorprendido asegurando que en realidad a él siempre le ha parecido «una comedia».

Nominada a siete premios Oscar en la 88ª edición de la ceremonia, Marte partía como una de las propuestas con más nominaciones de su año. Una alfombra roja en la que El renacido y Mad Max Fury Road fueron las grandes ganadoras de la noche. Desgraciadamente, el largometraje de 20th Century Fox se fue de vacío, sin evitar por otra parte que la adaptación del libro homónimo de Andy Weir cosechase 630 millones de dólares en el box office. Ridley Scott regreso a la senda de autores rentables para los estudios, tras el fracaso de Exodus, su anterior película. El trabajo de Weir ha calado mucho en el terreno de la ciencia ficción y de hecho, en 2026 Ryan Gosling protagonizará su último gran éxito editorial, El proyecto Hail Mary. Pero lo que más llama la atención de todo es que para el director, Marte siempre fue más bien una comedia (una muy cara), para la que todavía le sorprende que le diesen dinero para rodarla.

Para Ridley Scott es una comedia

En su momento, el circuito de premios de Marte fue bastante polémico. Sobre todo en los Globos de Oro, donde causó cierto recuelo que el filme se presentase a la categoría de comedia o musical para la ceremonia de galardones que entrega la asociación de prensa extranjera de Hollywood. No se terminó llevando la consideración principal, pero su protagonista Matt Damon sí que logró alzarse con la esfera dorada como Mejor actor de comedia o musical. El revuelo fue tal que tras la victoria, la organización terminó modificando sus reglas para aclarar qué constituye una película de comedia o drama.

«Las películas se presentarán en la categoría que mejor se adapte al tono y contenido general de la película. Así, por ejemplo, los dramas con matices cómicos deben presentarse como dramas. Un musical es una comedia o un drama en el que se utilizan canciones además de diálogos hablados para avanzar la trama», señalaba en su momento en un comunicado la organización.

«El estudio no se dio cuenta de que en realidad era una comedia, así que la dejaron en el estante durante dos años luego me dijeron ‘¿Quieres verla?’. La leí y dije ‘Es muy divertida’», le recordaba el cineasta a THR. Mucho antes de todo esto, Scott aseguró durante el AFI Film Fest de 2015 que el guionista Drew Goddard adaptó ‘Marte’ de la novela y mantuvo el hecho de que «el libro es muy divertido».

«No es algo que te esperas, si no has visto la película, ve a verla. Es realmente divertida, pero el humor se deriva fundamentalmente de la situación difícil del personaje y de cómo lidia con la vida (…) Por supuesto tener a Matt Damon es una ventaja ¿no? Es maravillosamente divertido».

¿De qué trata ‘Marte’?

La sinopsis oficial de Marte es la siguiente: «Durante una misión triuplada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Sin embargo, Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en el hostil planeta rojo. Con suministros escasos, deberá recurrir a su ingenio y a su instinto de supervivencia para encontrar la manera de comunicar a la Tierra que sigue vivo».

Aparte de Damon, el reparto de Marte concentró a un buen número de estrellas y caras conocidas de la industria. Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Jeff Daniels, Kate Mara, Michael Peña, Sean Bean, Kristen Wig, Sebastian Stan, Benedict Wong y Donald Glover, completan uno de los castings más llamativos de aquel año. Actualmente está disponible en Disney +.