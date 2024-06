‘Proyecto Hail Mary’: la próxima superproducción de Ryan Gosling comienza oficialmente su rodaje

Christopher Miller, la mitad de la dupla de cineastas que completa Phil Lord, acaba de anunciar oficialmente el comienzo del rodaje de Proyecto Hail Mary. Se trata de una superproducción basada en la novela homónima escrita por Andy Weir, que estará protagonizada ni más ni menos que por dos nominados al premio de la Academia, Ryan Gosling y Sandra Hüller. Miller compartió la clásica imagen de la claqueta del proyecto detrás de las cámaras, augurando lo que seguramente será un trabajo con unos niveles de postproducción apoteósicos, ya que su estreno está programado para el 2026.

La dupla formada por Miller y Lord son más conocidos por su vertiente y preferencia cómica, más allá de su desempeño en el terreno de la acción. Ambos han supervisado trabajos fílmicos como Inflitrados en clase y La LEGO película, pero Lord también se ha desempeñado como guionista en la cinta animada, Spider-Man: Un nuevo universo. Juntos forman un dúo que podrá aportar ingenio y corazón a esta nueva aventura de ciencia ficción producida por MGM Amazon Studios. La imagen también confirma la incorporación del que quizás es uno de los mejores directores de fotografía de la actualidad, Greig Fraser. El australiano se llevó un premio Oscar a la Mejor fotografía por Dune, además de firmar trabajos tan notables como The Batman, The Creator o Rogue One: Una historia de Star Wars. Lo más probable es que en 2025 vuelva a estar nominado a la estatuilla dorada por su impresionante tratamiento de la luz en Dune: Parte dos. La presencia de Fraser asegura un proyecto espectacular e inmersivo que elevará la historia a otro nivel.

‘Proyecto Hail Mary’: sinopsis

Proyecto Hail Mary es la última incursión del escritor Andy Weir en el terreno de la ciencia ficción. Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que él mismo, con ayuda de Drew Goddard, adapta el guion del relato al libreto. Gracias a que se trata de una novela publicada en 2021, conocemos gran parte de los detalles de su historia, aunque por supuesto no revelaremos ningún spoiler.

El protagonista de Proyecto Hail Mary es Ryland Grace, un astronauta solitario que se enfrenta a una misión desesperada para salvar a la Tierra de una amenaza mortal. El problema es que Grace se despierta solo en una nave espacial, sin recordar quién es ni cómo llegó allí. A medida que sus recuerdos regresan lentamente, se da cuenta de que es la última esperanza de la humanidad y que el fracaso no es una opción. Al igual que sucedía con Marte, el libro original ha sido elogiado por su detalle científico y suspense trepidante, lo que lo convierte ideal para una adaptación cinematográfica. La dupla de su casting promete del mismo modo, actuaciones sólidas que de seguro, harán justicia a los complejos personajes confeccionados por Weir.

Por otro lado, no es la primera vez en la que vemos a Gosling en el espacio. En 2018, el canadiense protagonizó First Man. El biopic dirigido por Damien Chazelle sobre Neil Amstrong, el primer hombre en la luna. Una historia que no funcionó demasiado bien a nivel de crítica, pero que en realidad es una de esos malogrados proyectos que habría que rescatar del ostracismo.

Una producción arriesgada

Se espera que Proyecto Hail Mary sea una superproducción que ronde los 200 millones de dólares de presupuesto. Unas cifras un tanto peligrosas en el debilitado mercado de la exhibición que manejamos en estos instantes. Una taquilla frágil a la que cada vez le cuesta más remontar las inversiones multimillonarias de los estudios, que sumadas a las agresivas y costosas campañas de marketing, llevan a que películas así caben su propia tumba nada más empezar, como ya le ocurrió a The Marvels o a Argylle.

Ni siquiera el mismo Gosling, coprotagonista de un fenómeno taquillero como Barbie está libre del desastre en la cartelera como bien ha demostrado El especialista. El blockbuster de 130 millones de dólares de presupuesto y una recaudación de 157 millones, ha terminado generándole perdidas millonarias a Universal Pictures y con fecha ya para su estreno en el streaming.

Habrá que ver si la salud de las salas se recupera antes de la llegada del Proyecto Hail Mary, cuyo estreno está programado para el 20 de marzo de 2026. En teoría, llegará en un año con grandes superproducciones como Avatar 4, The Batman 2 o Vengadores: Secret Wars. Quien sabe si para entonces, la asistencia a los cines mejora exponencialmente o se confirma que los presupuestos millonarios no tienen cabida en esta situación de mercado.