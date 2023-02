Sony Pictures da luz verde a ‘Bad Boys 4’: el regreso de Will Smith y Martin Lawrence

Los policías rebeldes estarán de regreso en una cuarta entrega, después de meses entre especulaciones sobre el futuro de la franquicia. Bad Boys 4 volverá a contar con las estrellas originales de la saga, Will Smith y Martin Lawrence, que compartieron en redes sociales su vuelta a la marca de Sony Pictures. La publicación en sus respectivas redes sociales avisaba de que ambos, estarían juntos para filmar esta cuarta entrega todavía sin título.

IT'S ABOUT THAT TIME! pic.twitter.com/hGWToUb3tm

— Martin Lawrence (@realmartymar) January 31, 2023