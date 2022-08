Chris Rock no presentará los Oscar 2023: El actor cree que su regreso sería como volver a la escena de un crimen

Parece que fue ayer cuando el mundo entero observó atónito, como en riguroso directo, Will Smith abofeteaba al actor y cómico Chris Rock en la gala de los Oscar 2022. El humorista había realizado un chiste sobre la alopecia de su mujer Jada Pinkett Smith y ahora, el ganador de la estatuilla por El método Williams tiene prohibido acudir a la ceremonia en los próximos 10 años. Por su parte, Rock podría perfectamente acudir a cualquier gala e incluso en una entrevista reciente, acaba de insinuar que la Academia le ha propuesto presentar los Oscar 2023. Algo que ha rechazado porque según él, sería como regresar al escenario de un crimen.

Durante el parón e su gira de Stand-up que tiene todas las entradas agotadas, el intérprete y humorista hablo con el medio Arizona Republic sobre las cosas que ha rechazado después del acto de violencia cometido por Smith. “Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que regresase al restaurante donde dejó un par de vasos la noche que fue asesinada”, comentaba con humor. Rock también confesó que aparte de presentar dicha ceremonia, también había rechazado protagonizar un anuncio para la Super Bowl que de seguro, era bastante lucrativo.

Will Packer, productor de los Oscar, contó hace algunos meses que se acercó a Rock después del incidente con Smith, preguntándole si de verdad le golpeó y aunque este todavía bromeaba con la situación señalando que acababa de “recibir un golpe de Muhammad Ali” (Will Smith lo interpretó en 2001), Packer se percató de que todavía seguía en un estado de shock.

Chris Rock habló por primera vez de su experiencia con el conflicto durante la primera parada de su gira cómica en Boston, tan sólo cinco días después de los Premios de la Academia tuviesen lugar: “No tengo un montón de mierda sobre lo que pasó, así que si escuchaste eso, tengo un programa completo que escribí antes de este fin de semana y todavía estoy procesando lo que pasó. Entonces, en algún momento, hablaré sobre esa mierda. Y será serio y será divertido”. Will Smith tiene la mayoría de sus proyectos paralizados, mientras que Rock estará en Ámsterdam, la película llena de estrellas dirigida por David O. Russell que apunta directamente a los Oscar 2023. Aparte de este gran proyecto, el actor de Saw Espiral estará en dos largometrajes más; Rustin y I Am Maurice.