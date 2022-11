Will Smith está muy preocupado de poder perjudicar ‘Hacia la libertad’: «Mi esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo»

Ya ha pasado casi un año desde que la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar se convirtiese en uno de los momentos más bochornosos de la historia del cine reciente. El actor terminó alzándose con el Oscar gracias a su personaje en King Richard, pero lo que debería haber catapultado su figura, fue sentenciado por una actitud impropia de cualquiera que conozca cómo funciona la industria del entretenimiento. Smith se encuentra promocionando Hacia la libertad, su cinta sobre la esclavitud producida por Apple TV y en una reciente entrevista, ha manifestado una clara preocupación porque sus actos del pasado afecten a la gente que ha trabajado tan duro a su lado.

En Good Day DC, al actor le preguntaron si comprendería que la gente no quisiese ver su nuevo proyecto a raíz de la bofetada a Chris Rock, a lo que el protagonista resultó responder con una honestidad brutal: “Entiendo completamente eso. Si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo”. Hacia la libertad se estrenará en nuestro país dentro de la plataforma de Apple TV + y en ella, Smith interpreta a un hombre esclavizado que escapa de una plantación de Luisiana en 1860, dirigiéndose al Ejercito de la Unión del norte en un peligroso viaje. Pero lo que realmente le preocupa a Will Smith es la repercusión contra su equipo: “Mi más profunda esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo. Espero que el material, la oportunidad y el poder de la película, así como el bien que se puede hacer, abran los corazones de las personas para reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y alrededor de esta película”.

Sin contar Hacia la libertad, que estará disponible el 9 de diciembre en Apple TV+, Smith tiene pendiente el estreno de tres películas más. La primera Bad Boys 4, en la que Sony Picture ya confirmó que sigue apoyando la presencia del cantor. Después, las dos siguientes serán Fast and Loose y The Council. Las tres se encuentran en plena preproducción y deberían proyectarse en las salas a lo largo de 2023. Independientemente del éxito o no de su película sobre la esclavitud y la libertad, Smith tiene prohibido el acceso a la ceremonia de los Oscar durante una década.