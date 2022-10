Tráiler de ‘Hacia la libertad’: La nueva película de Will Smith impresiona en su preestreno

Will Smith lleva casi un año siendo un paria en Hollywood, desde su bochornoso incidente en los Oscar 2022 con Chris Rock. Después de que el humorista hiciese un chiste sobre su mujer, Smith se levantó y propinó un guantazo a Rock ante la sorpresa de todos los asistentes y los espectadores. Más tarde, recogería su primera estatuilla por su papel en El método Williams, pero el daño parecía irreparable, siendo condenado por la industria al ostracismo. Desde entonces, el actor de Men in Black ha estado trabajando en quitarse de encima la toxicidad que le ha llevado a opacar el momento más álgido de su carrera. Sin embargo, si hay una historia que venda muy bien esa es la de la redención y resurgimiento. Un storytelling que a los norteamericanos les encanta y que, si encima viene acompañada de una película con valores aspiracionales como Hacia la libertad, ya tendríamos el cóctel definitivo.

Hacia la libertad es una producción de Apple TV que en sus primeros pases, ya está cosechando el entusiasmo de parte de la industria. En ella, Smith interpreta a un esclavo que huye de los campos de Luisiana. ¿Existe un mejor producto para regresar a la primera línea de la actuación que este relato sobre la adversidad? Hacia la libertad está dirigida por Antoine Fuqua y en realidad, debería haber llegado antes a los cines y posteriormente, a la plataforma de Apple. Sin embargo, su calendario se modificó tras el incidente con Rock en la gala de los Oscar. Ahora, la lucha por la supervivencia y el anhelo de la libertad podrían redimir su imagen o al menos, recuperar parte de la simpatía que siempre ha tenido por parte del público.

I had the pleasure of watching the film #Emancipation and can’t begin to tell how powerful this is for OUR community and OUR history. It’s a story of adversity, of resilience, of love, and of triumph.

Thank you Antoine Fuqua and Will Smith for sharing your gifts!#ThisIsPower

