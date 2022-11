Selena Gomez estrena documental y regala suscripciones gratis de Apple TV +

Después de triunfar en el streaming con Solo asesinatos en el edificio, Selena Gomez acaba de estrenar en la plataforma de Apple su documental Mi mente y yo. Entre su material, los fans de la cantante y actriz pueden conocer un poco más del tormentoso mundo interior de la artista. De esta forma nos cuenta sus problemas, pensamientos y todos los retrasos sociales que actualmente hay respecto al tema de la salud mental. El objetivo de esta pieza es clara, al menos de parte de Gomez quien ha declarado que espera que contando su propia historia, pueda de alguna forma “ayudar a otras personas a contar la suya”. Por ello, con motivo de que cuánto más gente lo vea mejor, la protagonista y antigua chica Disney ha compartido en un tuit, un enlace con el que podemos disfrutar de dos meses gratis de Apple TV +.

Her mind and US… join us tomorrow at 4pm EST for the official #MyMindAndMe watch party! If you don’t have @appletvplus already, no worries – use https://t.co/QeOQhgFMCd to get a 2 month free trial. Don’t forgot to bring your tissues 🤧🤍 pic.twitter.com/oWBJQZ16PZ

— Official Selenators (@SelenaFanClub) November 3, 2022