4 meses después de los Oscar 2022, Chris Rock se sincera: «No soy una víctima»

Da igual el tiempo que pase o las noticas que se sucedan a lo largo del año. El bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022 es ya un hecho histórico del que nadie va a olvidarse nunca. Sobre todo sus protagonistas, Will Smith ha sido condenado al ostracismo, paralizando sus producciones futuras y teniendo prohibido el acceso a una gala o ceremonia de la Academia durante 10 años. Por otro lado, Rock ha llenado todos sus shows y aunque podría parecer que lo sucedido no ha tenido ninguna connotación negativa para él, lo cierto es que fue más una cuestión de honor. Como siempre, el presentador se lo ha tomado con humor y en un reciente Stand-up, en su gira con Kevin Hart ha sacado el tema a relucir:

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara. No soy una víctima. Sí, esa mierda duele, hijo de puta. Pero me sacudí esa mierda y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”, Señalaba Chris Rock en el show. El conflicto surgió con una broma sobre la alopecia de la mujer de Will, Jada Pinkett Smith. La broma señalaba que la actriz de Matrix Resurrections podría protagonizar el reboot de La teniente O’neil, cinta en la que una Demi Moore rapada se sometía a unas duras pruebas y entrenamiento para convertirse en la primera mujer miembro de la elite militar del ejército de los Estados Unidos. Días más tarde, Smith se disculpó con la Academia y con el propio Rock en una declaración de Instagram.

El actor de 9 días habló por primera vez del tema, cinco días después de lo sucedido, sin embargo, prefirió dejar un poco de tiempo para madurar lo sucedido: “No tengo un montón de mierda sobre lo que pasó, así que si escuchaste eso, tengo un programa completo que escribí antes de este fin de semana, y todavía estoy procesando lo que pasó. Así que en algún momento hablaré de esa mierda. Y será serio y será divertido”.

A Rock lo veremos en Amsterdam, la próxima película de David O. Russell y en dos películas dramáticas posteriores: Rustin y I Am Maurice. Por supuesto continuará con su show por todo el mundo, además de producir múltiples series para la televisión.