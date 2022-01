La plataforma de streaming HBO Max ha comenzado el año pisando fuerte con nuevos estrenos de serie como como La Edad Dorada, El Pacificador, Naomi, Somebody Somewhere y la segunda temporada de Euphoria. Este lunes 17 de enero se estrena Somebody Somewhere una nueva serie de comedia protagonizada y producida por la actriz y cantante Bridget Everett.

Una divertida serie que se centra en la vida de Sam, una mujer madura que aunque parece un miembro del verdadero Kansas, en el fondo siempre está luchando por encajar en la comunidad.

La serie Somebody Somewhere ha sido co-creada y producida por Hannah Bos y Paul Thureen junto con la protagonista Bridget Everett. Una original serie que ha sido escrita por Hannah Bos, Paul Thureen y Patricia Breen, y dirigida por Jay Duplass y Robert Cohen. A la protagonista Bridget Everett la hemos podido ver en ficciones como Creedme, Camping, Juega de mamis o Love you more.

Una extraña ciudadana de Kansas

Somebody Somewhere sigue los pasos de Sam, una mujer que intenta encontrar su sitio en una comunidad de extraños que la rodean en Kansas, su ciudad natal. En esta lucha tendrá que descubrirse a sí misma e intentar aceptarse con sus virtudes y defectos.

¿Cómo podrá sentirse una verdadera ciudadana de Kansas? Quizás esos extraños pueden ser los que la ayuden a encontrar su lugar en el mundo y su espacio en esta curiosa comunidad.

Una comunidad de extraños

Sam estará acompañada en su viaje para conocerse a sí misma de Joel (Jeff Hiller. Una persona que siempre ha adorado a Sam y que sueña con una familia y electrodomésticos de cocina de alta gama. También contará con Tricia (Mary Catherine Garrison) la hermana perfecta de Sam que de repente se cansa de cansa de vivir de acuerdo con los estándares de su ciudad natal. Su marido Rick (Danny McCarthy) esconde un gran secreto que puede cambiar sus vidas.

El actor Mike Hagerty interpreta el papel de Ed el padre de Sam que es un típico granjero de Kansas. Él descubrirá que enterrar los problemas de su familia solo los hace crecer. También en la nueva comunidad de Sam se encuentran Fred Rococo, un edafólogo universitario y maestro de ceremonias, al que da vida el actor Murray Hill, y el novio de Joel, Michael, interpretado por Jon Hudson Odom.

En definitiva, la serie de comedia Somebody, Somewhere es una curiosa comedia que se ha convertido en una de las apuestas de HBO Max para este mes de enero y que seguro nos sorprenderá con sus historias sobre estos ciudadanos de Kansas. Tendremos que esperar a verla para comprobar si es una serie que va a dejar huella.