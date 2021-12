Se acerca el mes de enero y las plataformas de streaming van anunciando los primeros estrenos del año. Os vamos a hablar de 7 series que se estrenarán el próximo mes de enero y no os podéis perder: Todos mienten, La Edad Dorada, As We See It, El descubrimiento de las brujas Temporada 3, This is Us Temporada 5, Señor, dame paciencia y Euphoria Temporada 2,

1. Todos mienten

Movistar+ estrenará la serie de suspense y drama Todos mienten el próximo 28 de enero. Una esperada serie protagonizada por personajes imprevisibles e impulsivos que tienen muchos problemas que resolver, como por ejemplo un crimen. Una ficción llena de mentiras y secretos que cuenta en el reparto con actores como Irene Arcos, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca, Jorge Bosch, Lucas Nabor, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Marc Balaguer y Lu Colomina.

2. As We See It

Amazon Prime Video estrenará el 21 de enero esta serie del creador de Parenthood Jason Katims. Una comedia dramática protagonizada por unos veinteañeros dentro del espectro autista tienen que lidiar con los problemas de los jóvenes de su edad: Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) y Violet (Sue Ann Pien). Los tres lucharán por conseguir un buen trabajo, amor y por defenderse en un mundo que a veces se les escapa.

3. El descubrimiento de las brujas Temporada 3

En Movistar+ se estrena el final de esta saga que constará de 7 episodios y es la adaptación de la trilogía de novelas escrita por Deborah Harkness. En esta última temporada regresarán Matthew Goode (The Good Wife, Downton Abbey) y Teresa Palmer (Memorias de un zombie adolescene).

4. This is Us Temporada 5

El 27 de enero se estrenará la sexta y última temporada de mítica serie This Is Us se estrenará en enero en Estados Unidos, pero en España nos tendremos con conformar por ver la quinta temporada al completo en Amazon Prime Video de la serie. Una intensa y emotiva serie protagonizada por Milo Ventimiglia que ha llegado al corazón de los espectadores.

5. Señor, dame paciencia Atresplayer Premium

El 2 de enero se estrena esta serie que continúa la historia de la película de mismo título protagonizada por Jordi Sánchez. Gregorio es un padre de familia ultraconservador, reaccionario y lleno de prejuicios. Pasa sus días irritado y enfrentado con sus hijos: Carlos, casado con Pablo, un aspirante a diseñador, Goyito, sometido a los comics, los videojuegos y los snacks; Alicia, una activista perroflauta y Sandra, vendida al ecologismo y casada con Javi, un charlatán pirado por la naturaleza. Pero Gregorio hará lo que sea por conseguir que su incómoda familia siga unida.

6. Euphoria Temporada 2

HBO Max estrena el 10 de diciembre la segunda temporada de esta serie que triunfó en la primera entrega. Rue, Jules y compañía regresan con esta nueva entrega de la serie de adolescentes que se convirtió en un fenómeno con su particular visión de una generación y una Zendaya apabullante.

7. La Edad Dorada

HBO Max estrena esta serie de drama de época creada por Julian Fellowes (Downton Abbey) de 9 episodios que cuenta en el reparto con actores como Carrie Coon, Morgen Spector, Louisa Jacobson, Cynthia Nixon y Christine Baranski. Una historia que comienza en 1882 con la mudanza de la joven Marian Brook de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York después de la muerte de su padre para vivir con sus tías adineradas. Acompañada por una aspirante a escritora que busca un nuevo comienzo, Marian se ve envuelta de forma inesperada en una guerra social entre una de sus tías, hija de la vieja riqueza y sus ricos vecinos un magnate ferroviario despiadado y su ambiciosa esposa.