Si eres uno de los fans del universo de DC, recuerda que la plataforma de streaming HBO Max estrena este jueves 13 de enero la serie El Pacificador. Una nueva ficción del universo de DC Comics derivada de El Escuadrón Suicida (2021) que ha sido creada por su director James Gunn y está protagonizada por el actor John Cena que vuelve a meterse en la piel del superhéroe.

El Pacificador es uno de los estrenos más esperados de 2022 y un ‘spin-off’ de El Escuadron Suicida que consta de ocho episodios. Según la sinopsis de HBO Max esta nueva serie “cuenta los orígenes de El Pacificador, un superhéroe dedicado en cuerpo y alma a establecer la paz mundial pero que está dispuesto a utilizar el poder de las armas para conseguirlo”.

Los ocho episodios serán emitidos por tandas los dos próximos meses: los tres primeros el 13 de enero y cada jueves se estrenará un episodio nuevo hasta completar todos el 17 de febrero.

Un superhéroe obsesionado con la paz

El Pacificador sigue las aventuras de Peacemaker (John Cena) tras los acontecimientos contados en la película El escuadrón suicida. Un superhéroe obsesionado con la paz y dispuesto a todo para conseguirlo, incluso a matar si es necesario. Esto le convierte en algunos momentos en todo un villano.

El Pacificador como ha explicado John Cena en esta entrevista no es ni un héroe ni un villano: “Creo que eso es lo interesante. Peacemaker no es cien por cien bueno, ni tampoco está podrido hasta la médula. Creo que está en ambos lados lo que hace que sea muy interesante y atractivo. Las personas pueden tener diferentes versiones del personaje y no estar equivocadas. Pueden pensar que Peacemaker es un héroe por esto y también que es un villano por lo otro. Todos pueden tener razón en sus argumentos. Y esto es lo interesante del personaje».

El Proyecto Butterfly

En esta original serie dirigida por James Gunn, el antihéroe protagonista forma parte de un nuevo equipo en la ficción que ha recibido una misión: el Proyecto Butterfly. Un nuevo grupo también bastante excéntrico liderado por Peacemaker (John Cena) y un grupo de personajes interpretados por Danielle Brooks (Leota Adebayo), Jennifer Holland, Steve Agee (John Economos), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Jennifer Holland (Emilia Harcourt) y Robert Patrick (Auggie Smith).

En cuanto a los actores secundarios de El Pacificador destacan los actores Lochlyn Munro como Larry Fitzgibbon, Annie Chang como Detective Sophie Song, Christopher Heyerdahl como Capitán Locke, Elizabeth Ludlow como Keeya, Rizwan Manji como Jamil, Nhut Le como Judomaster, Alison Araya como Amber y Lenny Jacobson como Evan.