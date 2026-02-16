Sólo tiene 8 capítulos y es la mejor miniserie que vas a ver: basada en hechos reales

El auge del streaming y de la producción televisiva ha llevado a que los espectadores no puedan seguir el ritmo de las tendencias narrativas de la pequeña pantalla. Tanto que resulta complicado para cualquiera, haber podido ver por ejemplo todas las grandes ficciones seriadas del 2025 por buenas que estas sean. Adolescencia, The Studio, The Pitt, Task, Vicios ocultos, I love LA…nos faltan dedos en las manos para contar la cantidad de proyectos originales de las plataformas, los cuales socavan a menudo propuestas fantásticas por el mero hecho de no responder a los designios caprichosos y en constante actualización del algoritmo. Por eso, nuestra recomendación de hoy es una miniserie basada en hechos reales de 2022 que sólo está disponible en el catálogo de Disney Plus.

Nos referimos a Bienvenidos a Chippendales, una de esas historias en las que como bien reza el popular adagio, la realidad supera a la ficción. Creada por Robert D. Siegel, quien ese mismo año estrenó también Pam & Tommy, la trama del proyecto nace de la desmedida ambición de Somen Banerjee, un inmigrante indio que se convirtió contra todo pronóstico, en un magnate en el por aquel entonces pionero negocio del striptease masculino. Sin embargo, la visión comercial de este nuevo Hugh Hefner no tenía límites morales y su recorrido empresarial terminó generando una de los casos criminales más peregrinos en el mundo del true crime norteamericano.

La miniserie de hechos reales más brutal de Disney Plus

Partiendo del libro Deadly Dance: The Chippendales Murders de K. Scott Patrick MontesDeOca, la serie conclusa narra los momentos más relevantes del origen y posterior decadencia del imperio nacido de la mente de Banerjee, el cual recibía el nombre de «Steve» como apodo .

El elenco está abarrotado de caras conocidas de Hollywood, desde Kumail Nanjiani (Los eternos) en la piel de Steve, hasta otros nombres famosos de la talla de Juliette Lewis (El cabo del miedo), Dan Stevens (Godzilla y Kong: El nuevo imperio), Nicola Peltz (Beauty), Spencer Boldman (Infiltrados en clase) y Murray Bartlett (The White Lotus), entre otros. Producida por Hulu, la mayor parte del elenco terminó con una nominación interpretativa en la 75ª. edición de los Emmy. Aunque todos ellos palidecieron frente a la viralidad de series gigantescas y con impacto mediático de The Bear, Succession, Beef y The Last of Us.

El sueño americano de Steve Banerjee

En la actualidad puede ser algo más asumido, pero Banerjee fue un auténtico visionario a finales de los 70 fundando el primer club de striptease de hombres dirigido a las mujeres. Hasta ese momento, la mayoría de los bailarines masculinos de poca ropa estaban concentrados en los locales gay. No obstante y aprovechando un periodo donde la liberación sexual femenina estaba en la conversación popular, «Steve» terminaría triunfando con su local inicial de Chippendales en la ciudad de Los Ángeles.

Tras ello, una década más tarde el comportamiento del millonario se volvió cada vez más conspiranoico y maniaco hasta trazar todo un plan delictivo con la competencia y su entorno. No revelaremos más de la miniserie y recomendamos no leer en internet los hechos reales detrás del caso: lo mejor es disfrutarla sabiendo muy poco del argumento.

Quienes se hayan quedado con ganas de indagar en el sorprendente material de archivo de la vida de Banerjee, existe un podcast titulado Welcome to Your Fantasy (2021) y una serie documental que lleva por nombre Secrets of the Chippendales Murders.