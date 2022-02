La actriz Pamela Anderson y el batería Tommy Lee fueron la pareja de moda de los años 90. Disney+ ha estrenado este mes de febrero la serie Pam & Tommy ambientada en la época en la que nace Internet y protagonizada por la famosa pareja. En la serie se cuenta cómo una cinta VHS robada de la casa de la pareja por un contratista enfadado se convirtió en todo un escándalo mundial. Además, esta ficción reflexiona sobre el poder de Internet y la débil línea que separa la fama y la privacidad.

La polémica cinta privada con imágenes «subidas de tono» de la pareja pasó de ser difundida de forma clandestina a ser un fenómeno mundial cuando llegó a Internet en 1997. Sus protagonistas se vieron sorprendidos por la enorme dimensión que tomó el asunto al ser difundido por Internet y lo difícil que resultaba pararlo.

Una historia real

La miniserie Pam & Tommy se basa en una historia real y consta de ocho episodios de unos 50 minutos, de los cuales ya se pueden ver seis. La ficción está protagonizada por la actriz Lily James (Yesterday) que da vida a Pamela Anderson y Sebastian Stan que interpreta a Tommy Lee (Falcon y el Soldado de Invierno).

El escándalo de la “sex tape”

Pam & Tommy cuenta la apasionada historia de amor entre la conocida actriz protagonista de Los vigilantes de la playa y el batería de Mötley Crue, una de las bandas de glam metal con más éxito de los 80 que, con la llegada de la nueva década y la aparición del rock alternativo y el grunge iba perdiendo peso en la escena musical. Los dos se conocen por casualidad en una discoteca y desde ese momento se convierten en inseparables aunque tienen personalidades totalmente diferentes.

El drama se centra en como el escándalo de la “sex tape” robada les cambió la vida para siempre. Lo que parecía una pareja desde fuera perfecta sufre las consecuencias de un escándalo que no pueden controlar solos. La sex tape se distribuye sin control y la pretensión de Pamela de convertirse en una actriz serie se convierte en algo inalcanzable. ¿Qué puede hacer la pareja para evitar su difusión? ¿Cómo pueden encontrar al culpable?

Un buen reparto

Aunque al principio cuesta ver a la actriz Lily James como la explosiva e inocente Pamela Anderson, hay que reconocer que borda el papel de mujer inocente y confiada. Sebastian Stan, sin embargo, encaja perfectamente con el rebelde y anárquico Tommy Lee. También tiene un gran papel Seth Rogen (Casi Imposible) que interpreta al enfadado contratista que decide robar a la pareja como venganza por la forma en la que se han portado con él.

La serie Pam & Tommy cuenta también en el reparto con actores como Taylor Schilling (Orange is the New Black), Nick Offerman, Fred Hechinger, Paul Ben-Victor y Paul Sinacore, entre otros. Pam & Tommy una de las grandes apuestas de Disney+ para este 2022 y una de los mejores estrenos de series de este mes de febrero.