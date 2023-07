‘Solo asesinatos en el edificio’ temporada 3, se estrena en exclusiva a Disney+ el 8 de agosto

La esperada temporada 3 de la original serie Solo asesinatos en el edificio llegará en exclusiva a la plataforma de streaming Disney+ el 8 de agosto con el estreno de los dos primeros episodios. Esta serie de comedia que fue nominada al Emmy y es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking).

Steve Martin y John Hoffman son también los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, y Jess Rosenthal. Las dos primeras temporadas han sido todo un éxito de audiencia y crítica para esta serie de Disney+.

Una serie de extraños asesinatos

La serie Solo asesinatos en el edificio cuenta la historia de tres completos desconocidos que viven en el mismo edificio residencial del Upper West Side en Nueva York, a los que dan vida los actores Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Los tres comparten la misma pasión por los podcasts de crímenes y se unen para averiguar la verdad sobre un extraño asesinato que ha tenido lugar en el edificio.

Este complejo trío de vecinos deciden grabar un podcast para documentar el caso en el que intentan averiguar los secretos del edificio que se remontan a muchos años atrás. Los tres se contarán mentiras, se divertirán y pronto se darán cuenta de que se encuentran en peligro porque un asesino podría estar viviendo en el edificio.

En la segunda temporada los tres vecinos y ya amigos se tienen que enfrentar a la terrible muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, y tendrán que desenmascarar al asesino. Los tres tendrán que lidiar también con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato.

La tercera temporada, según la sinopsis de Disney+, “sigue a Charles, Oliver y Mabel mientras investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte. Con la ayuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo ¡Arriba el telón!”.

El reparto de Solo asesinatos en el edificio 3

Esta tercera temporada está protagonizada por los actores Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. También se incorporan al reparto el actor Paul Rudd que interpreta el papel de Ben Glenroy y la conocida actriz Meryl Streep a Loretta Durkin.

Una buena serie de comedia que no ha defraudado en las dos primeras temporadas y de la que se podrá ver la última entrega a partir del 8 de agosto.