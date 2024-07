Es la serie perfecta para los fans de Batman: HBO Max estuvo a punto de cancelarla

Pocos personajes de los cómics han tenido la repercusión de Batman en el terreno fílmico. Quizás, el único que pueda competir en repercusión y en número de adaptaciones sea Spider-Man, el icónico buque insignia de su principal sello competidor, Marvel. Sin embargo, ni siquiera las múltiples versiones de Peter Parker han podido competir con esa atmósfera lúgubre y oscura de Gotham y mucho menos, tener a un antagonista tan reconocible como el Joker. El último en asumir el rol del justiciero fue el actor Robert Pattinson y ahora, Max estrenará dentro de poco una serie de ficción que continuará la historia de The Batman, poniendo el foco en la reconstrucción del imperio criminal del Pingüino (Colin Farrell). Sin embargo, esta no es en realidad, la serie que más esperan los fans de Batman. Los seguidores del Caballero Oscuro llevan esperando mucho para poder ver una serie animada que HBO Max se negó a estrenar y que en pocas horas, aparecerá en el catálogo de Prime Video.

El proyecto en cuestión no es otro que el de Batman: El cruzado enmascarado. Una ficción nacida de la mente de Bruce W. Timm, el creador original de la serie de los 90, Batman: La serie animada. Basada en el cómic Batman: Caped Crusader, este producto creado por Warner Bros Animation fue desestimado por la major creando un gran temor entre los fans de Batman, pues no era la primera vez que la empresa dirigida por David Zaslav daba «carpetazo» a un contenido ya finalizado, como ocurrió con Batgirl o Coyote vs. Acme. Por suerte, Amazon Prime Video acudió al rescate, teniendo además luz verde para continuar la serie durante al menos, dos temporadas más. Comandando el elenco de voces, el actor Hamish Linklater es el encargado de asumir el rol de Bruce Wayne/ Batman, mientras que por ejemplo la reconocida Christina Ricci hará de la de enemiga y en ocasiones aliada del murciélago, Catwoman. Pero ¿de qué trata Batman: El cruzado enmascarado?

La serie ideal para los fans de Batman

Los fans de Batman no se sorprenderán demasiado con el punto de partida de Batman: El cruzado enmascarado, ya que a partir del cómic al que da nombre, se vuelve a revisitar la leyenda del vigilante de Gotham. Eso sí, impregnando de cierta relevancia a la legión de carismáticos villanos que asoman la ciudad.

La sinopsis oficial es la siguiente: «En Gotham City, los corruptos superan en número a los bueno y los criminales campan a sus anchas mientras los ciudadanos respetuosos con la ley viven en un estado de constante miedo y alarma. Nacido de la más horrible tragedia, el multimillonario Bruce Wayne se convierte en un símbolo que pretende ser aterrador para los delincuentes: Batman. Su cruzada personal atrae a aliados inesperados dentro del Departamento de Policía y el Ayuntamiento, pero sus acciones terminan generando monstruos imprevistos y tremendamente mortales».

‘El cruzado enmascarado’: fecha de estreno

Llevando al personaje a sus raíces detectivescas, Batman: El cruzado enmascarado nos mostrará a un Bruce Wayne que debe enfrentarse a sus propios demonios mientras resuelve complicados crímenes dentro de la lúgubre ciudad. La serie se estrenará dentro del catálogo de Prime Video a partir del 1 de agosto. A diferencia de lo que ocurre con otras propiedades intelectuales del servicio de streaming, esta no tendrá un estreno semanal, sino que todos los capítulos saldrán al mismo tiempo.

Así, desde mañana mismo los fans de Batman tendrán acceso a los diez episodios que conforman la primera temporada de la serie. Una oportunidad perfecta para comenzar el fin de semana con un maratón repleto de misterio, emociones y todos los grandes personajes que rodean a la icónica creación de Bob Kane y Bill Finger. Los capítulos tienen una duración de 24 minutos y han sido guionizados por Ed Brubaker y Greg Rucka.

Un 2025 sin Batman

Desde finales de los 80 hemos tenido hasta nueve películas del Caballero Oscuro, con seis intérpretes asumiendo el rol principal del protagonista. Algo que lo convierte sin duda en uno de los héroes más explotados por el séptimo arte y la pequeña pantalla. En cambio, más allá del estreno de Batman: El cruzado enmascarado, no volveremos a tener una ficción del justiciero hasta 2026, cuando llegue a los cines The Batman: Parte II. Una secuela que volverá a contar con Robert Pattinson en el papel protagonista. Por otra parte, la presentación del mismo en el nuevo DC Universe se dará en The Brave and the Bold. Una adaptación dirigida por Andy Muschietti (Flash) nunca antes vista en el celuloide y que no llegará a la gran pantalla hasta 2028.