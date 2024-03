‘The Batman 2’ vuelve a retrasar su llegada a los cines

A este paso, a los fans del icónico personaje de DC les va a comenzar a preocupar y bastante, el futuro cinematográfico de la valorada continuación de Matt Reeves. The Batman 2 ha vuelto a sufrir un nuevo retraso en su fecha de estreno, cuando en teoría debía llegar a las salas el próximo año. Sin embargo, ahora tendremos que esperar al 2 de octubre de 2026, es decir prácticamente la recta final de ese año y relativamente cerca del muy alejado 2027. Un baile de fechas en el programación que llevan a que entre la primera y la segunda entrega, vayamos a tener una distancia de al menos, cuatro años entre películas.

La esperada secuela se anunció por primera vez tras el éxito financiero y crítico de la cinta original, planteando una nueva llegada a los cines fijada en octubre de 2025. Desgraciadamente, la doble huelga a la que se enfrentó la industria a finales del pasado 2023, probablemente haya afectado en gran medida al desarrollo de la producción. Un aplazamiento que por otra parte, quizás sea beneficioso para el equipo de Reeves, pues esta última fecha establecida alejará el proyecto del ruido mediático que de seguro, Marvel y DC provocarán en 2025, con la llegada a los cines de las películas Cuatro fantásticos y Superman. Sin ningún tipo de detalle sobre el proyecto, se espera que The Batman 2 sea una continuación directa del oscuro filme con el que el cineasta de Monstruoso reinició el universo del justiciero de Gotham. Un mundo el cual sabemos, no tendrá nada que ver con el resto de largometrajes y series sobre ese nuevo DC Universe planeado por James Gunn y Peter Safran.

Los fans podrán ver ‘El Pingüino’

La nueva fecha de The Batman 2 proporcionada por THR, no implicará un retraso también para la serie spin-off sobre el pingüino. El villano interpretado por Colin Farrell en la cinta de 2022, llegará a Max (HBO) a finales de este año, explorando el ascenso a la cima del mundo criminal del malvado rol, tras los acontecimientos desarrollados en la trama de la primera película donde se crea una especie de terreno por conquistar para los gángsteres de la ciudad.

El Pingüino ha sido creada por Lauren LeFranc, guionista de series como Marvel, Agentes de SHIELD o la sitcom Chuck. Una showrunner a lo mejor, sin demasiada experiencia, pero que contará con un director tras las cámaras muy afín a HBO como es Craig Zobel. El estadounidense ha dirigido capítulos para series relevantes de la compañía, de la talla de The Leftovers o Westworld. También fue el responsable de dirigir todos los capítulos de la celebrada miniserie de Kate Winslet, Mare of Easttown. Desconocemos el número de capítulos y la duración que tendrá la serie y por el momento, sólo Farrell y Crispín Milioti en un papel no revelado, están confirmados en el reparto.

¿Qué podemos esperar de ‘The Batman 2’?

A pesar de las críticas a su excesiva duración, The Batman obtuvo una nueva mirada hacia el personaje, alejada en algunos momentos del género de los superhéroes y muy cercana al universo thriller de la cinematografía de David Fincher. Eso sí, conforme avanzaba su trama y se desarrollaban algunos de sus personajes, el trabajo de Reeves se desenmascaraba como la historia de un antihéroe mucho más cercana a la hipérbole superheroica que al realismo pretendido por Christopher Nolan en las dos primeras partes de su trilogía sobre el caballero oscuro.

Los acontecimientos de The Batman 2 terminaron con una especie de ocaso a lo establecido en una Gotham más gótica que nunca. El villano Enigma (Paul Dano) terminó con la mayor parte de de los líderes mafiosos de la ciudad, aparte de inundar la misma. No obstante, es atrapado y encarcelado por el justiciero, quien vive un breve romance y separación con Catwoman (Zoë Kravitz).

Todavía no se ha confirmado quién será el nuevo villano de la secuela. La escena postcréditos revelada, nos mostraba a Barry Keoghan interpretando al Joker. Pero, teniendo en cuenta que un año antes habremos vuelto a ver a Joaquin Phoenix como el payaso del crimen en Joker: Folié a Deux, quizás desde la compañía deseen dejar descansar la imagen del carismático antagonista, por miedo a saturar al público con su presencia. Al año de su estreno, pudimos saber que quizás The Batman 2 podría ser un filme navideño, al igual que la secuela de Tim Burton y devolvernos a Victor Fries (Sr.Frío) para enfrentarlo a Pattinson en una Gotham congelada.