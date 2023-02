‘The Authority’: te contamos las claves del proyecto más arriesgado del nuevo DC Universe

Hace algunos días pudimos saber gracias a las filtraciones de una rueda de prensa cerrada, el nuevo plan a 10 años con el que James Gunn y Peter Safran quieren reescribir el DC Universe. Por supuesto, esta planificación reescribirá el origen del hombre de acero con el estreno de Superman Legacy, título que supondrá el punto de partida al capítulo que el cineasta y el productor han llamado Dioses y monstruos. Por otra parte, además de conservar el Batman de Pattinson, la dupla de creadores contarán la historia de The Brave and the Bold que trata la relación de Robin con el hombre murciélago. Sin embargo, hay vida más allá de las dos franquicias más relevantes de DC y The Authority, supone una de las propuestas más arriesgadas de la historia del cine de superhéroes.

Creados por el guionista Warren Ellis a mediados de los 90, este grupo supuso una línea totalmente rupturista con la senda tradicional superheroica del momento. Ya en su nacimiento, los personajes que conforman The Authority, tienen por ejemplo, algunos miembros homosexuales sin que ello, les valga como un virtuosismo andante que les libre de ser unos auténticos déspotas. El propio James Gunn los definió en la presentación del proyecto del siguiente modo: “tienen buenas intenciones, pero creen que el mundo está podrido y la única forma de ponerle solución es tomar el mando. Si eso conlleva matar gente, asesinar jefes de estado o cambiar gobiernos, ellos lo harán con tal de construir un mundo mejor”.

Como una herencia de la oscuridad de Frank Miller y la misantropía de Alan Moore, The Authority se originó en el sello Wildstorm, el cual más tarde sería absorbido por DC Cómics. Para hacernos un repaso de lo bestia que puede llegar a ser esta patrulla, tan sólo tendremos que hacer un breve repaso a sus miembros principales.

Los miembros de ‘The Authority’

Como toda buena banda de moral dudosa que se precie, The Authority tenía que llegar a tener una réplica paródica de los dos héroes más carismáticos de DC: Batman y Superman. El primero de ellos es Midnighter, un sociópata a la altura del Joker aficionado a arrancar las espinas dorsales de sus enemigos y Apollo, un hombre extremadamente fuerte. Ahí no termina la cosa, pues ambos en las viñetas son una de las primeras parejas gay del mundo de los superhéroes.

Del mismo modo que The Boys reflejaba a varios superhéroes con taras infames, además de ser unos narcisistas de manual, The Authority hace lo propio replicando a varios roles del mundo de los superhéroes como el Doctor Strange o Iron man. Así Ingeniero, Swift, Jenny Sparks, Jack Hawksmore, Midnigther y Apollo podrían ser perfectamente unos personajes nacidos de la siempre vis cómica de Gunn.