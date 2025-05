La serie de Netflix que no te puedes perder si te gustaron ‘Los Bridgerton’: 8 episodios de emoción

Las series de época se han convertido en las preferidas de muchos de los usuarios de las plataformas de streaming tras el estreno de Los Bridgerton en 2020. Series de época como La edad dorada, Versalles, Downton Abbey, Los Tudor, La reina Carlota, Outlander o La emperatriz han triunfado en los últimos años. A estas ficciones se ha unido el pasado 9 de mayo la primera temporada de la serie india La realeza y en unas semanas se ha colado en el Top 10 de Netflix. Una serie dirigida por Priyanka Ghose y Nupur Asthana, que cuenta la historia de un príncipe encantador que conoce a una joven empresaria que ha luchado por su carrera en el mundo de las finanzas. Una serie en la que como señala la sinopsis oficial de esta serie «la realeza y el mundo de los negocios convergen en un torbellino de romance y ambición».

La serie india La realeza (The Royals) consta de ocho episodios y en ella se mezclan los ingredientes de una comedia romántica y un drama familiar. Una original serie que fue creada por Rangita Pritish Nandy e Ishita Pritish Nandy. El guion es de Neha Veena Sharma y ha sido rodada en palacios reales de Jaipur como el City Palace y el Rambagh Palace que son el marco perfecto para ambientar el lujo de la ciudad ficticia de Morpur. La serie de época La realeza se colocó en el Top 10 de Netflix junto con series como El eternauta y Las cuatro estaciones.

La realeza es una serie diferente en la que se mezcla el drama, el humor y el glamour. Una nueva ficción que es una buena opción para los que disfrutan con una serie de época que destaque por una original trama, vestuario adecuado y una lujosa ambientación.

¿Qué pasa en la serie india La realeza?

La protagonista de esta serie es una astuta directora ejecutiva llamada Sophia Kanmani Shekhar y un encantador príncipe llamado Aviraaj Singh. Cuando ella lo conoce, se le presenta una oportunidad única para impulsar su nueva empresa. Aviraaj tiene una mansión en ruinas que necesita reformas, pero su familia no tiene el dinero para llevarlas a cabo. Para salvar el palacio, ambos deberán dejar de lado sus diferencias y empezar a trabajar para lograrlo.

Según la sinopsis oficial de esta serie de Netflix: «El encantador príncipe Aviraaj conoce a Sofía, una empresaria hecha a sí misma, y los mundos de la realeza y las ‘startups’ chocan en una apasionada tormenta de romance y ambición».

El reparto de esta serie india

La actriz Bhumi Pednekar (Badhaai Do) interpreta el papel de la empresaria Sophia Kanmani Shekhar y el actor Ishaan Khatter (La pareja perfecta, Un buen partido) al atractivo príncipe Aviraaj Singh. La actriz Bhumi Pednekar es muy conocida en su país ya que ha trabajado en ficciones Dum Laga Ke Haisha (2015), Toilet: Ek Prem Katha (2017), Shubh Mangal Saavdhan (2017), Bala (2019), Pati Patni Aur Woh (2019), Saand Ki Aankh (2019), Badhaai Do (2022), Bheed (2023), Afwaah (2023) y Bhakshak (2024).

En el reparto de esta serie india también están los actores Sakshi Tanwar que da vida a Dangal, Zeenat Aman a Panipat y Nora Fatehi a Bharat. Además, participan en la serie los actores Milind Soman (Emergency), Dino Morea (The Empire), Chunky Panday (Liger), Vihaan Samat (CTRL), Kavya Trehan (Hush Hush), Sumukhi Suresh (Pushpavalli), Udit Arora (Crash Course), Lisa Mishra (Call Me Bae) y Luke Kenny (Merry Christmas), entre otros.

Debido al éxito que ha tenido esta serie en Netflix, los usuarios de la plataforma de streaming están preguntando si habrá una segunda temporada. Aunque Netflix todavía no ha confirmado la segunda entrega de la serie, la actriz Lisa Mishra, la cual interpreta a Niki, mencionó en una entrevista (vía India Times) que en la segunda temporada saltaría desde un helicóptero. Aunque se puede interpretar como una broma para divertir a los periodistas, este comentario se ha tomado como una confirmación extraoficial de la posibilidad de esta segunda entrega. Lo que está claro que si al final Netflix puesta por una segunda temporada, será difícil que se estrene antes de la segunda mitad de 2026 o la primera de 2027.

En el catálogo de la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar otras series indias como La reina de Indias y el conquistador, Niebla de invierno, Primicia, Delhi criminal, La celestina de la India, Juegos sagrados y Bard of Blood, entre otras.

En suma, la serie india La realeza es una de las sorpresas de esta primavera, ya que nadie esperaba que se convirtiese en una de las favoritas de los usuarios de Netflix. Su mezcla de ironía y glamour, su vestuario y ambientación y el buen trabajo de los protagonistas la han convertido en todo un éxito de audiencia.