‘Segunda muerte’: Georgina Amorós y Karra Elejalde en un thriller que no llega a enganchar

Ya se ha estrenado en Movistar + Segunda muerte, una serie original protagonizada por Georgina Amorós y Karra Elejalde. Una ficción que parte de una premisa interesante pero a la que le cuesta arrancar y que funciona mejor como drama que como thriller. El descubrimiento del cadáver de una mujer que, se suponía, había muerto años antes, revienta la plácida vida de un pueblo cántabro. Una auxiliar de policía y su padre con principio de demencia se ven involucrados en el caso de maneras inesperadas. Hasta aquí todo suena muy bien. Los dos primeros capítulos no son malos pero tampoco buenos. Hay demasiados diálogos (muchos de ellos explicativos y torpes), la dirección es mejorable y a la trama le cuesta encontrar una vía clara y emocionante. Eso sí, tanto Amorós como Elejalde están estupendos. Ella se ha quitado ya el estigma de ser chica Élite y se esfuerza al máximo en un papel más adulto. Karra, por su parte, sigue dando lecciones de interpretación como pocos lo hacen.

Trama y datos de producción

En una cabaña aislada del valle pasiego del Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, halla un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez? Sandra, una chica con altas capacidades intelectuales que dejó su futuro en una multinacional tecnológica por volver a su pueblo, atraviesa un momento personal complicado e intentará mantenerse al margen de la investigación: Castro, pareja y padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel. Sandra ha criado sola al niño, y desde hace unos meses cuida también de su padre, Tello, un reconocido exagente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una complicada relación. La decisión de Sandra de volver al pueblo marcó la mala relación que mantiene con su padre. Un giro inesperado en la investigación del caso involucrará a Sandra, y acabará con su tranquilidad y la del lugar.

Segunda muerte, serie original Movistar Plus+ de seis episodios creada por Agustín Martínez y protagonizada por Georgina Amorós y Karra Elejalde, se ha estrenado el jueves 6 junio con doble episodio en la plataforma. Se trata de un original Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones. Completan el reparto Joel Bosqued, Aria Bedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta, Andrea Ros, Veki Velilla, Kandido Uranga, Karmele Larrinaga, Javier Lago y Javier Barandiarán. Segunda muerte está escrita por Agustín Martínez (integrante de Carmen Mola, La caza: Monteperdido) e Isa Sánchez (Malaka, El ministerio del tiempo) y está dirigida por Álex Rodrigo (El embarcadero, La casa de papel) y Óscar Pedraza (Patria, Sky Rojo).

Un thriller parecido a otros tantos

Lo de un crimen que desestabiliza a una localidad pequeña ha pasado de ser un tópico a convertirse en un género. Menos mal que en Segunda muerte, la víctima no es una joven (o niña) asesinada en mitad de un bosque- una premisa que ha terminado por ser agotadora y de la que abusan el 80% de los thriller de la última década-. En esta serie original de Movistar+, aunque el entorno cántabro es destacable, se apuesta más por la trama y el misterio que por el costumbrismo de producciones parecidas y de la misma casa como Hierro o Rapa. Esto hace que a Segunda muerte le falte cierta naturalidad y veracidad aunque gane en entretenimiento.

Aquí, el misterio tiene su gracia pero se plantea de manera algo confusa. Se encuentra el cadáver de una mujer que, se supone, había muerto hacía años. Vale, bien, interesante. El problema es que se recurre por contarte- al menos al principio- el background en off, con diálogos y personajes secundarios muy dispersos. No afecta directamente a los personajes principales y eso le resta emoción. Eso sí, la trama continúa, se tuerce y es cuando se vuelve interesante. Lo malo es que los giros que atrapan se hacen de rogar.

Complicaciones familiares

Los dos personajes principales, sin embargo, son atractivos, pero por separado. Sandra, todo un prodigio de las matemáticas y con una memoria fotográfica capaz de recordar el más mínimo detalle, lleva una vida que no le pertenece a priori, que infravalora sus capacidades. El padre, sin embargo, una vieja gloria policial, lucha contra la demencia con una implacable negación. Lo malo es que hay cosas en esta relación paternofilial que no se entienden. No están bien planteadas las dinámicas familiares y eso resta credibilidad a la trama (explicar el porqué sería hacer spoiler y no es para tanto). Otro fallo de Segunda muerte es lo forzada que parece, a veces, la realización. Los flashbacks, por ejemplo, aunque sean necesarios, están mal insertados y resultan pobres, obvios y repetitivos.

Lo mejor: Georgina Amorós y Karra Elejalde

Aunque la dirección de actores de Segunda muerte no sea la mejor del mundo, hay que aplaudir el trabajo del dúo protagonista. Lo de Karra Elejalde no es ninguna sorpresa, si bien no es un personaje que le rete excesivamente como actor, es cierto que está escrito para él y lo resuelve a la maravilla, sobre todo en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Pero si por algo va a conocer Segunda muerte es por ser la consagración de Georgina Amorós como actriz. La joven siempre ha demostrado ser bastante eficiente. Despuntó en Vis a vis pero, sobre todo, con el papel de Cayetana en ese fenómeno adolescente de Netflix llamado Élite. Después protagonizó la encantadora e infravalorada Todas las veces que nos enamoramos, pero es con la serie que nos ocupa, donde ha encontrado un personaje por el que matarían muchas intérpretes. Ella se esfuerza (a veces demasiado) por parecer natural y consigue salir airosa de algunos subrayados y líneas de diálogo algo torpes.