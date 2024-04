Álvaro Morte confiesa por qué no volvería a interpretar a El Profesor en un spin off de ‘La casa de papel’

Para nadie es un secreto que La Casa de Papel marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento. La popular producción española conquistó a medio planeta con los icónicos robos de sus protagonistas. Todo ello sumado a la maravillosa interpretación de Álvaro Morte, quien dio vida al personaje de El Profesor.

Precisamente, Morte ha vuelto a ser noticia debido a su participación en la película Immaculate. El actor se encuentra en plena promoción de este nuevo proyecto, motivo que le ha llevado a hablar con diversos medios de comunicación y hacer un breve repaso de su carrera profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álvaro Morte (@alvaromorte)

Para esta ocasión, el medio GamesRadar ha tenido la oportunidad de hablar con Álvaro Morte. Una entrevista donde, entre otros temas, le han preguntado por la posibilidad de volver a darle vida al personaje de El Profesor. Una cuestión que el actor ha respondido sin rodeos y de manera tajante.

«Me encanta esta familia, llevo años con ellos y estoy profundamente enamorado de todos ellos. Pero creo que he hecho lo que tenía que hacer», señaló. «Estoy muy contento con el final de La Casa de Papel y con el final de mi personaje en ese proyecto», agregó. Una negativa con la que cierra por completo las puertas a participar en nada relacionado con la saga.

Recordemos que, hace unos meses, La Casa de Papel lanzó en la plataforma de Netflix su ansiado spin off. Un nuevo formato donde relatan la historia de uno de sus personajes más queridos: Berlín. Por ello, y teniendo en cuenta la relación que compartían el personaje de Pedro Alonso con el de Álvaro Morte, no es de extrañar que muchos fans se hayan ilusionado con la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla.

¿Aparecerá Álvaro Morte en el spin off de La Casa de Papel: Berlín?

«No creo que forme parte de Berlín», afirmó el actor. «En cierto modo quiero proteger a El Profesor. Es un personaje que me ha dado tantas cosas bonitas, un personaje al que quiero tanto. No me gustaría hacer sólo un cameo», explicó al respecto. A pesar de ello, el artista si admitió que regresaría a la saga en un solo caso.

Durante años formó un gran lazo con sus compañeros de elenco, por lo que no dudaría en volver en caso de realizarse algún reencuentro. «Si en el futuro vienen con toda la banda de nuevo, como el regreso de La Casa de Papel dentro de 10 años o algo así, eso sería impresionante. No sé, nunca se puede decir que no», dejó caer.

Por lo tanto, la cosa está clara. Por otro lado, y, mientras tanto, los seguidores de Morte pueden seguir disfrutando de su trabajo en Immaculate. Una película de terror protagonizada por la aclamada actriz Sydney Sweeney que llega a los cines de toda España este próximo 1 de mayo.