‘El Hormiguero’: Karra Elejalde se sincera sobre su complicada infancia

El Hormiguero comenzó la semana con una visita muy especial. Los actores Carmen Machi y Karra Elejalde acudieron al programa de Antena 3 para presentar La voz del sol, la nueva película que ambos protagonizan y que llegará a todos los cine este mismo viernes, día 22 de septiembre.

Casi una década después de protagonizar Ocho Apellidos Vascos, Pablo Motos quiso saber si habían seguido manteniendo el contacto. «Mantenemos el contacto y somos amigos. Nos encanta vernos y, sobre todo, currar juntos», afirmó Karra. «A mí me encanta trabajar con Karra. Lo que pasa es que es muy pesado y hay que darle de vez en cuando alguna colleja», expresó Carmen Machi.

«Le gusta verme encabronado, porque cuando me encabrono no pienso lo que digo y digo unas barbaridades de tal calado que la gente se descojona y entonces me encabrono más todavía, me encabrono mucho. Y cuanto más me encabrono, más se ríe. Es horrible», añadió el actor.

Carmen Machi y Karra Elejalde vuelven a trabajar juntos en “La Voz del Sol”, ¡se estrena este viernes en cines! #CarmenKarraEH pic.twitter.com/YLo7tAAjl2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 18, 2023

En cuanto a su nueva película, Carmen Machi explicó que: «Es una película que está basada, inspirada, en un libro que se titula también La voz del sol, escrito por Alan Jolis, que sería realmente el protagonista de la película. Es un chaval criado por el personaje de Karra y por el mío, dos exiliados en Francia, en la posguerra, que trabajan en una casa pudiente de unos norteamericanos que viven en París. Y realmente tienen una relación casi familiar con este chaval, por no decir totalmente familiar».

«Lo han criado ellos más que los padres y hay un momento que ella se tiene que volver a España y le pide a la señora Jolis que le deje llevarse al niño de vacaciones. Y se lo trae a España en el año 1965, a Pamplona, en los Sanfermines. Y España le causó tal impresión a Alan Jolis que se quedó fascinado y escribió el libro», añadió Karra Elejalde.

La dura infancia de Karra Elejalde

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a ambos actores por su infancia, sorprendiendo la sinceridad del actor. «Yo era un niño triste y enfermizo. Era un niño triste y enfermizo que tenía prohibido jugar y correr porque había unas corrientes de aire que cuando había sudado cogía asma y me ponía a morir. Y para prueba, un botón», explicó.

«Así que he sido un niño infeliz al que tenían prohibidísimo correr, jugar a la pelota, jugar al hockey… Podía ir a jugar con las niñas a las cocinitas o pensar batallistas que algún día escribiría si quería ser algo. Pero fui un niño muy triste y estuve a punto de morirme en varias ocasiones», añadió el intérprete vasco.