‘El Hormiguero’: Pablo López confiesa el conflicto legal en el que estuvo involucrado por culpa del programa

El pasado miércoles 13 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero. En esta ocasión, el programa de Pablo Motos recibió a cuatro estrellas internacionales como son Antonio Orozco, Luis Fonsi, Malú y Pablo López. Ellos son los coaches de la nueva edición de La Voz en Antena 3.

Los cuatro artistas pisaron con fuerza el plató de El Hormiguero para presentar una edición que promete no dejar indiferente a nadie. A lo largo de la entrevista, hicieron diversas confesiones. Una de las más sonadas tiene que ver con Pablo López. Hace unos años, concretamente en 2019, el malagueño acudió al programa de Pablo Motos para promocionar su nuevo proyecto.

Entretanto, terminaron hablando de las fiestas que se montaban en casa del artista. Es más, Motos reconoció que en más de una ocasión se había visto tentado a asistir a una de ellas: «Alguna noche, cuando hemos salido, he tenido un poco de presión por parte de algunos amigos en común de que fuese a tu casa a una fiesta». Al no haber podido acudir a ninguna de ellas, el presentador preguntó cómo eran esas celebraciones.

Para tratar de quitar hierro al asunto, el malagueño fue sincero: «No tenemos serpientes, ni peleas de barro. Lo que hay es mucha música y se está muy a gusto». Lo que sí ha reconocido es que las fiestas suelen continuar después de que él se vaya a dormir: «El final siempre es abierto, nunca acaba». Una anécdota que terminó ocasionándole un serio problema con sus caseros.

En mitad de diversas confesiones, el presentador de El Hormiguero quiso recordar a Pablo López que tuvo que cambiarse de casa por sus confesiones en el programa: «Te cambiaste de casa por mi culpa». Fue entonces cuando el artista reconoció que, tras esa sonada entrevista hace unos años, los dueños de la casa en la que vivía acudieron al domicilio con sus abogados.

«Me vinieron los dueños de la casa y me hicieron una cláusula por culpa de lo que dice aquí», reconoció el intérprete de El Patio. Lo que querían los caseros era evitar estas reuniones para que no se produjeran posibles destrozos en la casa. Esto provocó que Pablo López tomara la decisión de mudarse, pues no estaba para nada de acuerdo con esa petición.

#Audiencias | 🐜 @El_Hormiguero arrasa con un 17,6% de share, venciendo a su competidor en +10,8 puntos 🔝 PROGRAMA MÁS VISTO del día en toda la TV 📊 Supera los 5,3 M de espectadores únicos y además crece a un 19,2% en Target Comercial 🥇 Líder entre todos los públicos pic.twitter.com/wctRUar1zE — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 14, 2023