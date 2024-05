La confirmación más esperada: estos son los dos actores de ‘Élite’ que están juntos en la vida real

‘Élite’ es una serie que marcó un antes y un después en la vida de muchos artistas españoles. Netflix dio visibilidad a algunos rostros como María Pedraza o Ester Expósito y hoy en día son grandes estrellas que han conseguido llamar la atención de la crónica social. En los últimos días ha salido a la luz una información que no ha dejado indiferente a nadie: Itzan Escamilla y Omar Ayuso están juntos. Como suele pasar en muchas ficciones, los actores originales fueron abandonando el proyecto poco a poco y solo quedaron los dos intérpretes citados anteriormente. Desde el principio de la serie tenían muchas tramas juntos y el tiempo les ha unido como pareja sentimental.

Itzan Escamilla ha publicado una foto dándole la mano a Omar Ayuso acompañado de dos palabras que han revolucionado las redes sociales: «Mi chico». Como decíamos, los actores de ‘Élite’ se han convertido en grandes estrellas, pero ninguno está dispuesto a formar parte de la prensa del corazón. Por ejemplo, Miguel Bernardeau ganó mucha repercusión a raíz de su historia con Aitana Ocaña, la conocida cantante de ‘Operación Triunfo 2017’. El caso de Miguel es distinto porque su madre es famosa, así que de alguna forma está acostumbrado, pero también intentó esquivar a los reporteros.

El hijo de Ana Duato y Aitana formaron uno de los noviazgos más llamativos del momento, por eso su ruptura llamó tanto la atención. Ahora se rumorea que Miguel se ha enamorado de Ester Expósito. Fuentes cercanas aseguran que se han dejado ver en un conocido bar de Madrid teniendo una actitud muy cariñosa. Sin embargo, dicho romance ha quedado eclipsado por la historia que han protagonizado Itzan Escamilla y Omar Ayuso.

Itzan Escamilla y Omar Ayuso, más que amigos

Hasta la fecha todo el mundo pensaba que Itzan Escamilla y Omar Ayuso únicamente eran amigos. Ambos publican mucho contenido juntos en sus respectivas cuentas de Instagram y este material ha hecho que los fans investiguen. Los artistas se han mandado señales que hasta la fecha habían pasado inadvertidas, pero sus admiradores tienen claro que llevan un tiempo juntos.

Gracias a ‘Élite’, Itzan ha trabajado con actores que hoy en día tienen una reputación excelente, como por ejemplo: Álvaro Rico, Miguel Herrán o Jaime Lorente. El artista no ha vuelto a encabezar un proyecto tan exitoso, pero no ha desaparecido de los medios y esa es la razón por la que muchos periodistas se han hecho eco de su historia con Omar.

Escamilla no niega su pasado. Evidentemente ha tenido que pagar un precio por trabajar en la mencionada ficción de Netflix, pero se ha llevado cosas muy buenas, como conocer a Ayuso. «Es un proyecto al que he estado ligado durante mucho tiempo, muy arropado, sin parar de trabajar y casi de una manera rutinaria. Además, lo he hecho en una edad de crecimiento, desde los 20 hasta los 25 años. Por tanto, salirte de ahí implica enfrentarte a una industria que no puede ser más loca», declaró en la revista ‘GQ’.

¿Qué hace Itzan Escamilla en la actualidad?

El intérprete aseguró en el medio citado en líneas anteriores que en ningún momento ha tenido miedo de desaparecer del circuito mediático. A pesar de que lleva un tiempo sin recibir ninguna propuesta para ser el protagonista de alguna serie o película, Escamilla se ha centrado en otros aspectos de su vida, por eso no está preocupado.

«Desde mi punto de vista, puedes pasar años sin estar en el foco, pero luego haces algo que te posiciona otra vez y eres visible de nuevo. Es una especie de engaño que todos nosotros también engordamos por la necesitad de estar todo el rato funcionando y yo también quiero estar todo el rato funcionando, entiéndeme, pero no creo que exista ese olvido», comenta al respecto.

Omar Ayuso, una estrella en redes

Omar Ayuso tiene casi 4 millones de seguidores en Instagram y por eso llama tanto la atención que haya podido disimular durante tanto tiempo su historia con Itzan Escamilla.

La carrera de Omar empezó en 2015 gracias a la serie ‘El Príncipe’ y a partir de ese momento se dio cuenta de que había nacido para el mundo de la interpretación. Tanto es así que en 2023 debutó en una obra de teatro titulada ‘El sonido oculto’ donde compartió reparto con la veterana actriz Toni Acosta.

Las decisiones de Omar tienen bastante repercusión porque cuenta con un ejército de seguidores bastante numeroso, por eso todo el mundo sabe que en 2021 se lanzó a la aventura y fue el director y guionista de un cortometraje llamado ‘Matar a la madre’.