‘Élite’: ¿A qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix?

Las Encinas se ha convertido en uno de los centros académicos más conocidos a nivel internacional, y no es para menos. Desde que aterrizó por primera vez en Netflix, allá por el 2018, muchos han sido los momentos que han acontecido en Élite.

Ahora, y tras el intenso capítulo final de su última temporada, la producción española regresa de la mano de sus nuevos episodios. Nuevos capítulos que darán forma a su séptima temporada, pero no la última.

¿A qué hora se estrena la nueva temporada de Élite en Netflix?

Tal y como se ha informado de forma oficial, la temporada 7 de Élite llega a la plataforma de pago este mismo viernes 20 de octubre. Un estreno muy esperado por los fieles fans de la trama que promete no dejar indiferente a nadie. Eso sí, lo que los suscriptores de la plataforma se están preguntando es lo mismo. ¿A qué hora estarán disponibles los episodios?

Pues, si la producción continúa repitiendo la fórmula que ha llevado a cabo durante sus últimas entregas, todo apuntaría a que los nuevos capítulos estarían disponibles desde por la mañana. Para ser más exactos, los episodios se podrán ver al completo a partir de las 9:00 (hora peninsular española) del 20 de octubre.

La continuación de una historia que llegará acompañada de sus nuevos estudiantes, un importante fichaje de actores que vienen pisando fuerte. Por lo tanto, ya es completamente oficial. La cuenta atrás para seguir conociendo un poco más de los oscuros misterios que rodean este centro de élite ha comenzado.

Esto es ÉLITE, ¿qué esperabas? 🚿 #Élite7 llega el 20 de octubre, solo en Netflix.

This is ELITE, what were you expecting? 🚿 #Elite7 is coming to Netflix on October 20. pic.twitter.com/1pKWmKm3ti

— EliteNetflix (@EliteNetflix) October 9, 2023