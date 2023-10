‘Élite’: ¿cómo acabó la temporada 6 de la serie de Netflix?

Las Encinas está apunto de volver a abrir sus puertas. Élite, la popular ficción de Netflix, regresa muy pronto a la plataforma de streaming de la mano de su séptima temporada, pero no la última. Nuevo episodios que prometen no dejar indiferente a nadie.

Por ello, ante el inminente estreno de la nueva temporada de Élite, no es de extrañar que muchos seguidores quieran refrescar la memoria. ¿Qué pasó en el gran capítulo final de temporada? Si no te acuerdas, no te preocupes. ¡Te lo contamos!

¿Cómo acabó la temporada 6 de Élite, la serie de Netflix?

Sin lugar a duda, la temporada 6 de la producción española fue una de las más violentas y crudas de sus cuatro años de vida. El octavo y último capítulo, Separación, no solo fue un giro de 180º a su trama. En él, los fans se despidieron definitivamente de algunos personajes veteranos.

De esta manera, los espectadores pudieron ver como, tras los altibajos vivido en su relación con Patrick, Iván fue víctima de un conjunto de situaciones desafortunadas. El joven no solo perdió a su padre, sino que fue atropellado brutalmente tras salir del Isadora House en busca de Patrick.

Al final de la trama, todo apuntaba a que Mencía había sido la responsable del atropello. Mientras, los hermanos Blanco Commerford se iban con su padre lejos de Las Encinas. Por ello, Patrick, sin ser conocedor de nada de lo que había ocurrido, se despedía de Iván en un audio.

Asimismo, a través de un flashback, se pudo comprobar que Ari conducía el coche en el momento del accidente. Al ver que Mencía se desvanecía, pues estaba borracha, intentaba reanimarla al mismo tiempo que conducía. Fue entonces cuando perdió el control del vehículo y atropelló a Iván. Por otro lado, Isadora hizo todo lo posible por hacer justicia y encarcelar a sus violadores.

Dídac, por su parte, no quiso saber nada de los negocios familiares. Luego, Isidora, y tras dejar de lado sus miedos, decidió darle una oportunidad al joven. Pero, mientras se estaban besando en los exteriores del centro escolar, apareció un coche negro y una mano asomada por la ventana les disparó.