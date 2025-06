Sean Baker (‘Anora’) tranquiliza a los fans sobre su próxima película: «No esperéis una de Marvel»

La victoria en los premios Oscar podrían cambiar cualquier carrera, pero ese no es el caso de Sean Baker. El cineasta brilló en la pasada edición de la alfombra roja con Anora (2024), un título independiente alejado del control de las grandes majors. Y aunque ese reconocimiento pudiese derivar en asumir proyectos posteriores de grandes presupuestos, el de Nueva Jersey ha sido muy claro en su última entrevista al hablar de la senda que recorrerá el futuro de su obra. Un camino que no replicará las trayectorias de otros directores de corte autoral, cuyo triunfo se transformó en un salto sideral hacia el cine más mainstream y comercial.

Esta negativa de Baker nos recuerda a lo sucedido con otros dos importantes realizadores que se alzaron con las estatuillas en sus respectivas ediciones; Barry Jenkins y Chloe Zhao. El primero fue el máximo protagonista del escándalo de Moonlight (2016) con Warren Beatty apuntando erróneamente hacia La la land (2016). Jenkins triunfaría con su drama indie y a pesar de continuar su legado de autoría personal con El blues de Beale Street (2018) y la serie El ferrocarril subterráneo (2021), el pasado año le vimos estrenar Mufasa: El rey león, una precuela live action nacido del clásico de Disney. Zhao por su parte, ni siquiera tuvo esa transición tras alzarse con el Oscar a la mejor película por Nomadland (2020), pues al siguiente año ya estrenaba Eternals (2021), la 26ª cinta del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Dos virajes que Sean Baker está muy seguro de no transitar, afirmando en unas recientes declaraciones que está decidido a mantenerse «100% independiente» y fuera del sistema de estudios.

Sean Baker: corazón ‘indie’

A diferencia de otros directores, las historias de Sean Baker parecen indisolubles de su concepción de cine independiente. Pues este narrador de 54 años nunca ha tenido ni una prisa excesiva por sacar cada año un largometraje ni se ha enrolado en aventuras que excedan el diminuto prisma en el que se mueven sus protagonistas. Unos marginados que no suelen ser ni mucho menos, los roles recurrentes del estilo de vida americano.

Por eso en Prince of Broadway (2008) nos presentó a dos inmigrantes que venden ropa al por mayor, en The Florida Project (2017) puso la mirada en unos niños de un motel marginal a las afueras de Disneyworld o con Red Rocket (2021), donde el protagonista era una estrella del cine porno en horas bajas. En Anora terminó apuntando hacia el drama de la prostitución, enmarcando el relato bajo la estética de un cuento de princesas y ahora, Baker tiene claro que su siguiente filme continuará este recorrido personal.

«No esperen una película de Marvel. No va a suceder. Voy a mantenerme en el mismo estilo y con aproximadamente el mismo presupuesto. Creo que disfruto trabajando en este espacio 100% independiente», le revelaba al podcast It Happened in Hollywood. Después el director infirió en sus dudas sobre su próximo trabajo, pero expresando que su forma de contar historias seguiría igual a pesar de los cinco premios Oscar que se llevó Anora:

«No trabajo ni para un miniestudio. Estoy haciendo mi película de forma independiente y luego sigo el camino tradicional de, con suerte, una guerra de ofertas o que alguien la licencie. Creo que esa es la única manera de tener plena autonomía y control sobre tu visión. Así será. Esperen más de lo mismo».

La trama protagonizada por Mikey Madison hizo historia al entrar en el selecto grupo de filmes que habían ganado la Palma de Oro en Cannes y el Oscar a la mejor película. Un hito hasta ese momento, sólo alcanzado por Días sin huella (1945) y Parásitos (2019).

¿Dónde podemos ver ‘Anora’?

La sinopsis oficial de Anora es la siguiente: «Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce al hijo de un oligarca ruso e impulsivamente se casa con él. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas de ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio».

Distribuida por Neon, actualmente Anora sólo puede encontrarse vía alquiler o compra en Apple TV, Google Play, Rakuten TV, Filmin y Prime Video. Como director, Sean Baker no tiene ningún proyecto oficialmente abierto, mientras que Madison sabemos que compartirá pantalla con Kirsten Dunst en Reptilia (2026) a las órdenes de Alejandro Landes.