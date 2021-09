Si lo tuyo son los thrillers, no te puedes perder la nueva serie de Movistar+: La sangre helada. Una original ficción de suspense y misterio que se estrenará el 25 de octubre tras su paso por el Festival de Sitges. Una de las apuestas de la plataforma de streaming para este otoño junto con Moonshine, Vigil: conspiración nuclear o La Fortuna.

La sangre helada es una miniserie de seis episodios que adapta la novela de Ian McGuire y está protagonizada por Colin Farrell y Jack O’Connell. Una serie creada, dirigida y escrita por Andrew Haigh (Looking, Weekend, 45 años). Para el actor Collin Farrell la serie es “una historia sobre las sombras que existen en el interior del corazón del hombre”.

Un rodaje complicado en un archipiélago helado

La original miniserie se ha rodado en la ciudad inglesa de Hull y en el archipiélago helado de Svalbard, en el Ártico. Para el complicado rodaje se tuvieron que desplazar durante tres semanas a 81 grados al norte, hasta el que se considera el punto más septentrional al que nunca antes se había llevado un rodaje. El barco también es una recreación real llevada físicamente al Ártico para rodar.

El rodaje ha resultado muy complicado para todo el equipo ya que como ha explicado Stephen Graham «sentíamos que estábamos en otro planeta”. «Era aterrador y condenadamente frío. Teníamos la sensación de que no debíamos estar allí”, concluye Sam Spruell.

La sangre helada

Patrick Sumner (Jack O’Connell) es un joven cirujano todavía hoy marcado por los horrores de su experiencia como sargento del ejército británico en la India. Con la idea de esconderse de los fantasmas del pasado, opta por alistarse como médico a bordo del Volunteer, un ballenero a punto de zarpar desde Yorkshire en una expedición a las heladas aguas del Ártico.

Durante la dura travesía, Sumner conoce al arponero oficial del barco, Henry Drax (Colin Farrell), un tipo despiadado y frío que parece haber dejado en tierra todo sentido de la moral. En medio de un entorno hostil, rodeado de hombres en lucha diaria por la supervivencia, el joven e inexperto Sumner pronto se ve atrapado en un funesto viaje bajo la amenaza latente de un sangriento psicópata, sin otra salida que la gélida vastedad del océano.

Un reparto helado

Los protagonistas de La sangre helada son los actores Colin Farrell (Perdidos en Brujas, Ava, True Detective, Alejandro Magno) y Jack O’Connell (Pequeño pez, Convicto, Invencible, Godless). En el reparto, además, están los actores Stephen Graham (Condena, Line of Duty, The Virtues) que interpreta el papel del capitán Brownlee al mando del barco, Tom Courtenay (45 años) que da vida a Baxter, el propietario del ballenero, Sam Spruell (The Last Ship, Small Ax) en el papel de Cavendish, primer oficial de la nave y Peter Mullan (Westworld) que interpreta solo un papel en el último episodio.