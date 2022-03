El día que la joven Andy Oliver cumple 30 años sale a comer con su madre Laura en un tranquilo pueblo de Georgia. Andy trabaja como ayudante provisional en la policía local y Laura es una terapeuta que trabaja en el centro de veteranos de Sabana. Mientras están comiendo un hombre se levanta en el restaurante y dispara a dos mujeres a bocajarro sin pensárselo dos veces.

La increíble reacción defensiva de su madre sorprende a Andy y a todos los que se encuentran en el local. Así comienza ¿Sabes quién es? la serie de suspense que se acaba de estrenar el viernes 4 de marzo. La serie es una de las apuestas de Netflix para este mes junto con Granizo, Perdidos en el ártico o la segunda temporada de Los Bridgerton, entre otras muchas dicciones.

Esta serie de suspense consta de ocho intensos episodios en los que se irá descubriendo todo lo que es capaz de hacer una madre por una hija. ¿Sabes quién es? se basa en la novela Pieces of Her de Karin Slaughter, que se convirtió en un bestseller del New York Times.

Todo es un misterio

¿Conocemos realmente el pasado de nuestro padres? En esta serie Andy se da cuenta que su madre esconde algún secreto de su pasado que tiene que justificar esa forma de defenderse. Su madre le suplica que no hable con la policía antes desmayarse en el restaurante.

Lo que ocurrió en el restaurante ha sido grabado por una persona en el restaurante y las imágenes se han podido ver en televisión y se han hecho virales en Internet. La imagen de Laura ha salido a la luz por lo que decide abandonar el hospital e intentar proteger a su hija. Andy emprenderá un peligroso viaje por Estados Unidos que la llevará a conocer el lado más oscuro y oculto de su familia.

Dos mujeres valientes en ¿Sabes quién eres?

El impresionante papel de Laura es interpretado por la actriz Toni Collette y el de su hija Andy por Bella Heathcote. Toni Collette ha trabajado en series United States of Tara, Polizón o Velvet Buzzsaw y pronto se estrenará la esperada serie The Staircase para HBO Max que protagoniza con el conocido actor Colin Firth. También es conocida por sus papeles en El sexto sentido, Pequeña Miss Sunshine o Madame. A Bella Heathcote la hemos visto en The Man In The High Castle y en películas como Sombras tenebrosas, In Time y Cincuenta sombras más oscuras.

En el reparto, además de las dos protagonistas, están David Wenham (Top of the Lake, Carta al rey), Jessica Barden (The End of the F***ing World), Omari Hardwick (C.S.I.: Miami), Joe Dempsie (Adult Material) y Jacob Scipio (Bad Boys for Life). También participan actores como Aaron Jeffery, Damien Strouthos, Genevieve Hegney, Anita Hegh, Nicholas Burton, Ellie Lang, Winston Cooper, Catherine McClements, Calum Worthy, Jasper Queller, Mia Artemis y Melissa Bonne.

¿Sabes quién es? es una increíble serie de suspense que atrapa al espectador desde el primer episodio. ¿Quién es en realidad la madre de Laura? ¿Qué esconde su pasado? o ¿Cómo puede escapar Andy a todo lo que está ocurriendo? son algunas de las incógnitas que se irán descubriendo según avanza la serie. Recomendada para los amantes de las series de suspense e intriga.