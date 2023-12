Ryan Gosling y Margot Robbie podrían ser los padres de George Clooney en la precuela de ‘Ocean’s 11’

Después de realizar varios atracos con estilo y viajar por medio mundo, ya es hora que por primera vez, la franquicia de Ocean’s 11 tenga su primera precuela. Y claro, como era previsible en una saga llena de estrellas, ya sabemos cómo podría estar conectada esta nueva historia con la cinta original. Ryan Gosling y Margot Robbie supuestamente, darían vida a los padres de Danny Ocean (George Clooney) en la década de los 60.

Los rumores sobre la adquisición de estos dos roles por parte de la dupla llevaba varios meses rondando por Hollywood, pero ahora cuenta hasta con la bendición del propio Clooney. Una declaración que ha surgido mientras este, promocionaba su última apuesta como director, The Boys in the Boat: “¿Margot Robbie es mi madre? Siempre he pensado eso. Y Ryan Gosling es mi padre, y cuando lo piensas, tiene sentido”.

La precuela de ‘Ocean’s 11’ será una historia de amor

Por el momento, la mayor parte de las revelaciones del proyecto permanecen en secreto. Pero lo que conocemos por parte de la compañía es que esta será una “aventura de historia de amor a la antigua usanza disfrazada de película de atracos”, es decir similar a títulos clásicos como Atrapa a un ladrón de Alfred Hitchcock.

Lo único que está confirmado es que el encargado de dirigirla será Jay Roach, quien como no podía ser de otra forma está contentísimo de tener a esta dupla de estrellas comandando su próximo filme: “Originalmente, hubo algunas preguntas sobre si sería extraño tener (a Robbie y Gosling) juntos después de Barbie. Pero creo que hay algunas parejas que querrás ver una y otra vez. Es un dúo muy, muy poderoso ¿sabes? Y es el suspenso de si se unirán; ¿Confiarán lo suficiente el uno en el otro como para formar equipo? Eso es romántico”.

Roach tiene una carrera principalmente enfocada en la comedia, desde su debut tras las cámaras con Austin Power: Misterioso agente internacional y sus sucesivas secuelas, hasta otras franquicias como Los padres de ella y el remake de La cena de los idiotas. Sin embargo, en los últimos años también ha dirigido proyectos “más serios” como el biopic Trumbo o El escándalo, precisamente con Robbie en uno de los papeles protagonistas.

Se espera que la precuela de Ocean’s 11 comience a producirse el próximo año, por lo que seguramente no llegue a los cines hasta 2025.