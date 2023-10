Primeras imágenes de ‘The Boys in the Boat’: La nueva película de George Clooney como director

La MGM (Metro Goldwyn Mayer) ha publicado las primeras imágenes de The Boys in the Boat, la nueva película en la que George Clooney se sienta tras la cámara para volver a asumir el rol de director. La cinta está basada en el libro homónimo escrito por Daniel James Brown, quien partió su material desde el relato real del equipo de remo de la Universidad de Washington que se hizo un nombre, al derrotar a la Alemania de Adolf Hitler en las Olimpiadas.

Callum Turner in George Clooney’s adaptation of ‘THE BOYS IN THE BOAT’. In theaters this Christmas. pic.twitter.com/LpRMAWielf — Film Updates (@FilmUpdates) October 4, 2023

Aunque hoy en día no es lo que fue, el remo como deporte gozó de gran popularidad a principios del siglo pasado. Mientras Estados Unidos intentaba frenar la Gran Depresión, los jóvenes deportistas de esta historia se labraron un nombre, representando a su país en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Berlín. Pero esta no es simplemente otra aventura de superación deportiva, ya que para los miembros del equipo esta disciplina era lo único que les permitía permanecer en la universidad, ya que la mayoría provenían de vidas humildes y barrios desfavorecidos: “The Boys in the Boat trata sobre niños fuertes y duros, pero que eran pobres y tenían hambre. Están remando porque es la única manera de permanecer en la universidad”, señalaba Clooney en una entrevista reciente.

First look at George Clooney’s ‘THE BOYS IN THE BOAT’, starring Joel Edgerton and Callum Turner. In theaters on December 25. (Source: https://t.co/pE5PYuLjcN) pic.twitter.com/f6qdEPGFfR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 4, 2023

The Boys in the Boat es una cinta de un género que tradicionalmente ha encandilado a Hollywood, teniendo a Carros de fuego como a un auténtico espejo al que mirarse. Por otra parte, esta no es la primera vez que la industria se adentra en el mundo del remo, ya que por ejemplo Raza de campeones de Nicolas Cage, narró del mismo modo la historia de Ned Hanlan, un remero canadiense del siglo XIX que finalmente se convertiría en un héroe nacional y un contrabandista.

‘The Boys in the Boat’: Reparto y fecha de estreno

Más allá de la presencia de Clooney en la dirección, la cinta concentra algunos rostros jóvenes reconocibles, como Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness, Courtney Henggeler, Jack Mulhern y James Wolk, entre otros. The Boys in the Boat supondrá el noveno largometraje del reconocido intérprete como director y según ha adelantado, este será un drama intenso:

“Todas las películas que hemos visto tienen un desvalido al que siempre estás apoyando, que puedes levantarte de la nada y tener éxito. Hay muchas ocasiones en las que el espíritu humano prevalece sobre las circunstancias que no parece que deban poder prevalecer”. The Boys in the Boat llegará a los cines el próximo 25 de diciembre.