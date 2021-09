Hay dúos de actores y actrices que son icónicos en pantalla, debido a su talento interpretativo individual, pero también gracias a una química natural. De forma directa, esto les lleva a un magnetismo inherente entre ambos, agradecido por el público y que conlleva más futuras colaboraciones y producciones compartidas. En este caso encontramos a Emma Stone y Ryan Gosling (Cazy Stupid love, Gangster Squad y La la land), Bruce Willis y Samuel L. Jackson (Jungla de Cristal: La venganza, El protegido, Glass y Pulp Fiction) o Ben Stiller y Owen Wilson (Starky y Hutch, Zoolander, Noche en el museo). También es el caso de una dupla por excelencia: la de Brad Pitt y George Clooney. Ahora, estas dos leyendas de la interpretación, coprotagonizarán su sexta colaboración bajo las órdenes de Jon Watts.

La colaboración entre Brad Pitt y George Clooney vino de la mano de uno de os directores más acostumbrados a reunir a un reparto lleno de estrellas para sus producciones, el siempre presente Steven Soderbergh. Ocean´s eleven marcó el idilio de una trilogía llena de glamour y robos que concluiría en el que hasta en este momento era su última colaboración juntos, la película de los hermanos Coen en 2008, Quemar después de leer. Desde entonces, no habían vuelto a colaborar en proyectos cinematográficos.

Sus caminos profesionales se separaron e individualmente consiguieron reconocimientos relevantes, ya que por un lado Clooney estuvo nominado a Mejor guion adaptado por los Idus de Marzo, Mejor interpretación por Up In the Air y finalmente llevándose la categoría de Mejor película con Argo, historia que produjo junto a Ben Affleck y Grant Heslov. Por su parte Pitt se alzó por fin con la ansiada estatuilla gracias a Erase una vez en Hollywood.

Del proyecto, tan sólo conocemos que estará dirigido y escrito por el director de la trilogía de Spider-man, Jon Watts y que será un thriller. Según The Hollywood Reporter, Clooney producirá con Smokehuse Pictures, mientras que Pitt hará lo propio con Plan B Entertainment. Al tener en reparto encabezado por estas dos grandes estrellas, los estudios grandes estudios, entre ellos; Sony, Netflix, Universal y Apple.