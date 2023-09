Tim Burton asegura que su película desechada de Superman es ese tipo de cosas que «te afectan el resto de tu vida»

La película Superman Lives es una de esas grandes películas jamás realizadas de la historia de Hollywood. Después de ser uno de los pioneros del cine de superhéroes rodando el Batman de Michael Keaton, Tim Burton fue reclutado de nuevo por Warner Bros para ofrecer su sello distintivo al otro héroe emblemático de DC Cómics. Con Nicolas Cage en el papel principal, la historia fue descartada después de un proceso de promoción intenso, en el que incluso existen pruebas fotográficas de la pruebas de vestuario de sobrino de Francis Ford Coppola. Ahora, a raíz del cameo digitalizado de Cage en The Flash, Burton ha revelado en una entrevista que todavía piensa en aquella película cancelada, preguntándose cómo pudo haber sido.

“No, no me arrepiento”, comenzaba explicando cuando le preguntaron por el proyecto descartado. Después, el responsable de títulos como Big Fish o la reciente serie Miércoles aseguró que, a pesar de tener una extensa carrera, las grandes producciones o proyectos que nunca salen siempre están ahí para de alguna forma, perseguirte con el resto de tu filmografía: “Cuando trabajas tanto tiempo en un proyecto y no sucede, te afecta por el resto de tu vida. Porque te apasionan las cosas, y cada cosa es un viaje desconocido, y aún no estaba allí. Pero es una de esas experiencias que nunca te abandonan, ni un poquito”.

‘Superman Lives’: ¿Sigue «tan viva» esa película de Superman?

Como hemos explicado, el interés en el proyecto ha resurgido en los últimos años, especulando a través de la buena forma que se encuentra la carrera de Cage y en la idea de multiverso, que permite todos los cameos que puedas imaginarte. Y es que cuando se le pregunta al ganador del Oscar si estaría interesado en interpretar al héroe de la capa roja, nunca lo descarta por completo, aunque sí que explica que está perfectamente contento con simplemente dejar que los fanáticos se pregunten cómo habría sido su interpretación del personaje.

“Eso siempre ha sido tanto positivo como negativo para mí (…) ¿Existe alguna posibilidad? Quién sabe”, dijo el año pasado, alimentando el deseo de fans y especuladores. Sea improbable o no, la siguiente historia del superhéroe de Kripton llegará de la mano de James Gunn, llevará por título Superman: Legacy y estará interpretada por David Corenswet.