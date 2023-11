Primer tráiler de ‘The Fall Guy’: Ryan Gosling es un especialista del cine de acción

Después de maravillar a medio mundo con su papel de Ken en Barbie, Ryan Gosling regresa al terreno de la acción con The Fall Guy, la nueva propuesta del cineasta David Leitch que promete ser una de las historias a seguir en 2024. Basada en la serie homónima de los 80, esta superproducción de Universal Pictures ya tiene un primer y espectacular tráiler:

En The Fall Guy, Gosling interpreta a Colt Seavers, un veterano especialista en acrobacias que alguna vez fue conocido por ser uno de los mejores en su campo. Ahora, ya no es el que era y se encuentra como la última opción entre sus compañeros de la profesión. Todavía recuperándose de una actuación que casi termina con su vida, Colt vuelve al ser cuando le piden aporte su maestría al último largometraje de su exnovia, Jody Moreno. Sumada a la dificultad de trabajar con tu ex, todo se complica cuando el protagonista de la película desaparece y Colt, debe aplicar sus habilidades en el mundo real.

Universal ya nos proporcionó hace algunos días las primeras imágenes de este thriller, pero ahora nos brinda un genial adelanto con el que todavía esperamos con más ganas esta última acometida en el género de un cineasta que sin duda, domina esta tipología de historias.

David Leitch: Un referente en el cine moderno de acción

La historia de este especialista no le queda tampoco, excesivamente lejana a Leitch. Y es que antes de ser director, trabajó como doble en escenas de riesgo durante toda una carrera, hasta que la primera entrega de John Wick junto a su colega de profesión, Chad Stahelski. Después llegarían proyectos como Atómica, Deadpool 2 , Fast & Furious: Hobbs & Shaw y la que es su última cinta, Bullet train.

David Leitch siempre ha trabajado con grandes repartos, como bien demuestra su última andadura ferroviaria con Brad Pitt. Pero The Fall Guy no será menos. Además de Gosling, en el elenco principal tenemos a Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Hannah Waddingham y Shakriya Tarinyawat, entre otros.

The Fall Guy (El especialista en España) llegará a las salas de nuestro país el próximo 1 de marzo de 2024 y es sin duda la propuesta de cine de acción más relevante que llegará primero en el próximo año.