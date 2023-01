¿En qué plataformas de streaming podemos ver la trilogía de ‘La momia’?

Brendan Fraser vuelve a estar de moda gracias a su gran interpretación en La ballena (The Whale). La nueva cinta de Darren Aronofski ha supuesto la redención del de Indianapolis, después de varios años en el ostracismo, pasando una depresión y sufriendo la espalda de un Hollywood que no admite el deterioro físico. Sin embargo, hay algo que le gusta más a la industria y es la figura del actor acabado que resurge de sus cenizas. Un fenómeno del que también han sido protagonistas Mickey Rourke o Robert Downey J.R. Y es que quizás los más jóvenes no lo recuerden pero Fraser, fue una auténtica estrella a principios de los 2.000 gracias a la franquicia de La momia. Su regreso a lo más alto alegra a cualquier cinéfilo y para celebrarlo te contamos en qué servicios de streaming podemos encontrar La momia, El regreso de la momia y La momia: la tumba del emperador Dragón.

‘La momia’ (1999)

La primera cinta de la saga, dirigida por Stephen Sommers fue un auténtico taquillazo en 1999. Recaudando 435 millones de dólares, La momia se nutría de lo mejor del cine de aventuras de Indiana Jones, aprovechando parte de la franquicia de monstruos de Universal Pictures. Después de una batalla en Egipto, Rick O’Conell y un compañero del ejército descubren unas viejas ruinas de la ciudad de los muertos, Hamunaptra. Convencidos de los tesoros y aventuras que pueden vivir, regresan más tarde con una egiptóloga (Rachel Weisz) y su hermano. En su descubrimiento, otros exploradores revivirán a una tenebrosa momia que intenta de forma desesperada, recuperar a su amada.

¿Dónde puede verse?: Movistar +

‘El regreso de la momia’ (2001)

Un par de años después, Sommers regresó con una secuela que recaudó prácticamente lo mismo que su antecesora. Cronológicamente, a esta segunda parte le separa una década del largometraje original. Rick y Evelyn ya se han casado y tienen un pequeño hijo llamado Alex. El chaval tiene el espíritu aventurero de su padre y la inteligencia de su madre. También es un experto en líos que termina colocándose el brazalete de Anubis, anunciando la resurrección del malvado Rey Escorpión (Dwayne Johnson).

¿Dónde puede verse?: Netflix

‘La momia: La tumba del emperador Dragón’ (2008)

Esta vez Sommers se apartó y dejo la dirección a Rob Cohen, quien entre otras cosas es el responsable de la primera A todo gas, Dragonheart o Triple X. Fue duramente criticada por la la prensa especializada y al público no le terminó aquello de trasladar el tema a la arqueología china, ni por supuesto que sustituyesen a Rachel Weisz por Maria Bello.

¿Dónde puede verse?: Netflix