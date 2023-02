El programa de Netflix que revoluciona los realities show: tensión hasta el final

Las plataformas de streaming van renovando sus contenidos y comienzan a apostar por los realities show y los videojuegos. The Circle se convirtió en un éxito en Netflix, pero Insiders o First Class que no tuvieron tan buena acogida. El año pasado la plataforma volvió a probar con el reality show ¿Quién es el topo?, un formato que ya se había probado en la televisión americana hace más de 14 años y que sí ha funcionado en Netflix

En esta nueva versión de este concurso ¿Quién es el topo? 12 jugadores tendrán que enfrentarse a varias pruebas. El objetivo de cada prueba es que los jugadores vayan añadiendo dinero un bote que solo se lo podrá llevar una persona. El concurso duró realmente tres semanas y su resultado se ha ido viendo en 10 episodios que se estrenaron en la plataforma cada 7 días y que están todos disponibles en este momento.

¿Quién es el topo?

Lo curioso de este concurso es que entre los concursantes hay uno que ha sido designado en secreto como “el topo”, un infiltrado por la organización. Según explica la sinopsis de Netflix, “tiene el deber de sabotear todo esfuerzo del grupo por acumular dinero. Al final, solo puede haber un vencedor, que desenmascarará al topo para ganar el bote”.

Los doce jugadores tendrán que ir enfrentándose a diferentes pruebas y descubrir también al infiltrado que está saboteando el juego. Es cierto que algunas de las pruebas no son muy complicadas, pero siempre son bastante entretenidas para los espectadores. Al final de cada jornada, cada jugador tendrá que cumplimentar un formulario en el que cada jugador tiene que indicar respondiendo a veinte preguntas, quién cree que es el topo. Preguntas que se refieren, por ejemplo, al color de pelo del topo, la altura o lo que lleva puesto en ese momento.

Un original reality show

Cada semana perderá el que menos preguntas acierte y tras la salida de este jugador los demás no se fiará de los demás compañeros. Un concurso en el que los nervios y la desconfianza están a flor de piel en todo momento y que engancha desde el primer episodio.

¿Quién es el topo? es un original reality show del están disponibles 10 episodios en Netflix y por ahora la respuesta de los usuarios es bastante positiva. Los seguidores de este original concursos están ya esperando a ver cuando se renueva por otra temporada y se pueden ver más intensos episodios de este concurso, pero todavía no hay una confirmación por parte de Netflix,