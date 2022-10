El reality de Netflix que nada tiene que envidiar a ‘La isla de las tentaciones’

La plataforma de streaming Netflix se está atreviendo poco a poco con un nuevo formato: los realitys. Si el año pasado sorprendió con Insiders presentado por la actriz Najwa Nimri que ya cuenta con dos temporadas, este año 2022 estrenó en junio otro reality: First Class. Este nuevo reality sigue las aventuras en Barcelona de un grupo de amigos que comparten su amor por la moda excesiva, las fiestas de lujo y los eventos exclusivos.

Aunque al principio el reality First Class fue criticado por mostrar un estilo de vida desmesurado y los problemas de unos protagonistas que tienen la vida solucionada, poco a poco First Class se ha convertido en el favorito de muchos usuarios de Netflix y para algunos no tiene nada que envidiar a realitys como La isla de las tentaciones.

El reality fue rodado en 2021 en diversas localizaciones como Barcelona, la Costa Brava y el sur de Francia justo después de lo más duro de la pandemia. Quizás esto pesó a la hora de valorar un reality en el que se justifica el exceso y el lujo en tiempos tan complicados. Netflix explicó que solo era un intento por transmitir ganas de vivir, esperanza e ilusión.

Lujo y glamour en First Class

Joyas, vestidos de fiestas, viviendas impresionantes o fiestas llenas de glamour son algunos de los elementos de este original reality. First Class está presentado por Marta Torné a la que conocemos por trabajos en televisión y en series como Velvet Colección, El internado o La que se avecina. La presentadora empezó su carrera en la televisión hace dos décadas en la barcelonesa City TV y luego saltó a Telecinco. La actriz es también la directora y una de las creadoras del formato.

Sus 14 protagonistas son personas que están enamoradas y fascinadas por el lujo y el glamour y, además, les gusta mostrarlo a los demás. Los protagonistas de esta primera temporada de 6 episodios son personas conocidas como Aldo Comas, Archie M. Alled-Martínez, Clara Courel, una de las periodistas de moda más conocidas del país, Lucia Sáez-Benito, Álex Agulló, Amanda Portillo, Marc y Zaida Patsy, Meilan Kao, Carola Etxart, Julie Brangstrup, Ferrán Ribó, Álex Sáez y Cristina Fontela.

Los protagonistas son diseñadores, artistas a periodistas o DJs y en este reality van enseñando sus vidas, sus contactos y las fiestas en la que acuden en Barcelona, la Costa Brava o el sur de Francia. Un formato diferente que va calando en las plataformas de streaming y que puede ser una de sus apuestas para los próximos años.