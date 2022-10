‘La isla de las tentaciones’ | Laura, al ver las imágenes de Mario y Valeria: «Es un cerdo»

La relación de Laura y Mario desde el primer programa de La isla de las tentaciones ha tenido sus idas y venidas, pues han sido muchas las malas actitudes que han tenido el uno con el otro. El día que de la despedida, Mario se negó rotundamente y le reprochaba a Laura las palabras que había tenido el día anterior con uno de los solteros.

“Busca las carencias, lo mal novio que soy, búscalo ahí y me lo cuentas luego en la final”, no paraba de repetirle Mario a su pareja. Finalmente, la pareja no se despidió y empezó su aventura en La isla de las tentaciones.

La pareja no tardó en buscarse su soltero favorito, pues Mario al momento tuvo muy buena conexión con Valeria. Como ya se ha visto, Laura, ha protagonizado el primer beso de la edición junto a Adrián.

Las chicas llegaban en el programa a sus primeras hogueras. Laura estaba muy nerviosa, pues pensaba que, habiendo visto las imágenes de los novios de sus compañeras, las de Mario iban a ser mucho peores.

Laura ALUCINA al ver los vídeos de Mario con Valeria: “Es tan prepotente y maleducado…” 😳 #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/vTfCQeoIMi — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 7, 2022

Tras ver las primeras imágenes, Laura comentaba que era como si Mario estuviese de fiesta con sus amigos, pero estando soltero. No dudaba en llamar a su novio prepotente y maleducado mientras veía las imágenes. Sin embargo, todavía había más imágenes para ella, en ellas aparecían Mario y Valeria en la piscina muy apretados subiendo la temperatura.

En ese momento, Laura estalló. “No me sale ni llorar, me da vergüenza ajena, creo que es un cerdo, no se merece a una persona como yo. Me ha hecho perder un año y medio de mi vida”, expresaba entre llantos.

Sandra Barneda comentaba que no había más imágenes para ella. Cuando todas volvieron a sus villas, Laura se fue en busca de Adrián para contarle todo lo que había pasado y llegó el tan esperado beso.

Los espectadores no dudaron en comentar la actuación que estaba teniendo Laura, pues primero se queja de que su novio está con otra en la piscina, y al llegar a la villa le es infiel a su pareja con Adrián. Tendremos que seguir viendo La isla de las tentaciones para saber cómo termina esta relación.