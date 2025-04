Presión en TVE por el cataclismo de Broncano: La 1 al rescate de ‘La Revuelta’ por su desplome de audiencia

David Broncano sigue cuesta abajo y sin frenos con La Revuelta, que se ha hundido en audiencia y ha marcado su mínimo histórico, un desplome que ha desatado la tensión en RTVE al bajar de la barrera de los dos dígitos (9,8% de share). Ahora, Broncano no batalla con Pablo Motos, sino que lo hace consigo mismo, y TVE busca la forma de rescatar al programa de La 1 de su cataclismo.

La guerra abierta con El Hormiguero parece más que resuelta, al menos por el momento, con ese 9,8% de cuota de pantalla para La Revuelta del martes, su dato más bajo desde que llegó a la pública en septiembre de 2024. Mientras, el espacio de Pablo Motos reunió a más de 1,8 millones de espectadores, con un share por encima del 14%. En la franja de coincidencia de los dos, entre las 21.55 y las 23.08, el de Antena 3 ganó por más de cuatro puntos de diferencia.

La caída libre de David Broncano se hizo notar de forma más pronunciada al cierre de febrero, cuando La Revuelta perdía por primera vez el liderazgo de su franja con mínimo mensual, mientras que El Hormiguero repetía por cuarto mes como el programa más visto de la televisión.

El ‘problema’ de Broncano para TVE

Sin embargo, esto no sería lo que más preocupa a la corporación, en relación a este asunto: lo que más le angustiaría es que, desde su estreno, el programa de Broncano ha ido encadenando mínimos, es decir, su tendencia a la baja. Haber perdido cerca de 7 puntos sobre su arranque generaría nerviosismo, mientras que no ganar ningún día a El Hormiguero produciría sensación de fracaso, aunque dentro del sector un 10% no se entienda como un mal dato. De hecho, de mantener ese 10%, es fácil defender y salvar la emisión de La Revuelta, de ahí que sea su tendencia a la baja lo que puede desatar la inquietud.

A TVE no le ha servido de mucho, tampoco, saltarse a la torera el contrato con Loterías. Es más, en lugar de sacar beneficio, el truco le costó al ente público un millón de euros en concepto de multa. Dada la rivalidad, TVE decidió sortear la emisión de los resultados de la Lotería, hasta el punto de llegar a darlos a los 00:00 horas, cuando debe hacerlo entre las 21:45 horas y las 22:30.

La ventaja competitiva de La Revuelta no es menor, con jugadas como acortar el informativo, empezar la emisión solo -mientras el resto de las principales cadenas están en publicidad- o alargar el programa. Todo ello más la campaña promocional que se le hizo era una buena ecuación para obtener resultados muy por encima de sus previsiones, como ocurrió en un principio.

Desde que arrancó su andadura el pasado mes de septiembre, Broncano ha ido sobreviviendo con unos datos aceptables e incluso satisfactorios, especialmente para La 1 -con una crisis de audiencias casi crónica-, cadena para la que La Revuelta y David Broncano eran sus grandes bazas. Ahora, la cadena pública deposita todas sus esperanzas para los balances mensuales en La familia de la tele, producida por la Osa Producciones (antes La fábrica de la tele, responsables de Sálvame). Un extra de incertidumbre porque, de no funcionar, los más críticos con el Sálvame de La 1 elevarían la voz y sería más indefendible.

Aun con todo ello, la situación crítica y la tendencia a la baja no es nueva para el humorista, que ya experimentó una andadura similar en Movistar+, donde empezó con cerca de un millón de espectadores y acabó con unos 7.000. Tener en cuenta qué tipo de programa es La Revuelta, que se centra más en su presentador que en el invitado, también es importante para valorarlo. En general, un espacio de estas características suele tener datos más modestos -en comparación con los que obtuvo La Revuelta al principio-, como ese 10% actual. Es el problema de percepción lo que hace que el que no es un mal dato genere nerviosismo, por no estar a la altura de lo que hizo inicialmente.

Broncano es sólo una dosis más de tensión en TVE, dada la crisis de audiencia en la que vive, que queda patente en el derroche para emitir competiciones deportivas -360 millones de euros-, porque sin ellas y sin otros eventos puntuales, como los premios Goya, le cuesta superar el 10%.