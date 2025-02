La película que podría vencer en cualquier edición de los Oscar: sus 10 nominaciones se quedan cortas

En un giro controvertido de los acontecimientos, Emilia Pérez ha dejado de ser oficialmente una de las favoritas en la próxima edición de la alfombra roja. Porque aunque la presencia del filme de Jacques Audiard ya era per se misma una producción polémica, ahora el estoque definitivo ha llegado por parte de la actriz Karla Sofía Gascón. Pues han salido a la luz varios post antiguos de la red social X, donde la española escribir varios mensajes contra el islam y la diversidad en los premios de la Academia. Si a esto le sumamos las palabras del director francés tildando al español como «un idioma de pobres» y a Selena Gómez llorando y pidiendo perdón por la deportación de inmigrantes del gobierno de Donald Trump, el resultado es una suerte de autosabotaje casi poético, por el cual The Brutalist acaba de posicionarse como la gran obra que de facto, podría vencer en cualquier edición de los Oscar.

La cinta de Brady Corbet no ha estado tampoco exenta de estar en el centro del debate. No al nivel ni en tantos frentes como Emilia Pérez, pero sí por culpa del uso de la inteligencia artificial. Corbet tuvo que salir a desmentir la utilización de dicha tecnología para la creación de ciertos edificios y sin embargo, no pudo obviar las palabras del editor húngaro Dávid Jancsó, quien confesó en una entrevista haber utilizado su propio acento clonando por la IA para perfilar los acentos en dicho idioma cuando la pareja protagonista habla en el filme. Una cuestión menor si comparamos esa nimiedad con la colosal epopeya filmada por un cineasta que ya nos mostró su sobrado talento en La infancia de un líder. No obstante, The Brutalist no es únicamente una simple candidata clave dentro de la industria norteamericana, sino que su espíritu y grandeza podrían llevarla a vencer en cualquier edición de los Oscar, independientemente de su rival. Sin un ápice de hipérbole, estamos ante uno de esos largometrajes en los que el propio paso del tiempo será quien esculpirá la herencia cinematográfica de esta crítica al American way of life.

¿De qué trata The Brutalist?

La sinopsis oficial de The Brutalist es la siguiente: «Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet. Esta llegará de Hungría más tarde, puesto que ambos se han visto obligados a separarse por culpa de los cambios de regímenes y fronteras. Solo, con un idioma y un país completamente nuevo para él, László se establece en Pensilvania, donde un adinerado empresario reconoce su talento para la arquitectura. Pero amasar poder y forjarse un legado artístico tendrá un precio…».

Además de las increíbles interpretaciones de Adrien Brody y Felicity Jones, la película cuenta en su reparto con otras actuaciones tan brillantes como la de Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach de Bankole, Alessandro Nivola y Jonathan Hyde.

Vencer en cualquier edición de los Oscar

La 97ª edición de los Premios Oscar 2025, tiene a Emilia Pérez como máxima candidata en 13 categorías. Desgraciadamente para ella y como ya hemos adelantado, sus múltiplos frentes polémicos podrían mermar sus opciones de cara a la madrugada del 3 de marzo. La siguiente en discordia es The Brutalist, la cual empate en número de candidaturas con Wicked. Ambientada y desarrollada narrativamente sobre tres décadas, el drama migratorio de Toth está nominada a 10 Oscar; Mejor película, dirección, actor principal, actor de reparto, actriz de reparto, guion original, montaje, fotografía, banda sonora y diseño de producción.

10 opciones que se quedan cortas viendo la unanimidad de la crítica con el trabajo de Corbet. Por el momento, The Brutalist ya se ha llevado tres Globos de Oro (Mejor película, dirección y actor principal para Adrien Brody). Lo normal sería que con su relevancia y su superioridad cinematográfica desbordante, este retrato de traumas y destino artístico fuese a vencer en cualquier edición de los Oscar. Pero claro, teniendo en cuenta lo políticamente correctos que pueden llegar a ser estos premios, no sería la primera vez en el que la obra más loable pasa sin pena ni gloria por el certamen más relevante de la escena audiovisual mundial.

¿Dónde está disponible?

Por el momento, The Brutalist está en cines desde el pasado 24 de enero. No parece por otra parte, que su llegada al streaming vaya a ser próxima. Sobre todo teniendo en cuenta el probable alcance meritorio que seguramente encuentre en los Oscar 2025. Producida por sellos independientes como Focus Features y A24, en España ha estado distribuida en cines gracias a la Universal Pictures. Con ello, es probable que cuando aterrice en las plataformas lo haga a través de Movistar + y SkyShowtime en algún momento del mes de marzo.